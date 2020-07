Jada Pinkett reveló que engañó a Will Smith con el rapero August Alsina

A través del programa Red Table Talk en Facebook, la actriz Jada Pinkett reveló que que le fue infiel a su esposo Will con el rapero August Alsina, uno de los amigos de su hijo Jader Smith.



En este sentido, durante la transmisión se puede ver claramente a Will afectado por la noticia, no obstante, continuó para escuchar todo lo que le tenían que decir. “Decidimos que íbamos a darnos un tiempo ¿y qué pasó?” cuestionó Will a Jada. En ese momento, Jada confesó que se metió en un “enredo” con August.

“Todo empezó con él necesitando ayuda y yo queriendo ayudarle con su salud, con su estado mental (…) Sentía mucho dolor y estaba rota. En el proceso de esta relación, me di cuenta definitivamente de que no puedes encontrar la felicidad fuera de tí misma” afirmó la actriz.

