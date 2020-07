Robinson Chirinos planea usar tapabocas detrás de la careta

Robinson Chirinos no quiere correr riesgos de contraer Covid-19, cuando comience la temporada. Así que planea usar tapabocas detrás de la careta, mientras esté situado detrás del plato, de acuerdo con un reporte de Evan Gant para The Dallas Morning News.

El receptor de los Rangers de Texas, y en general sus colegas en las Mayores, estará muy cerca del bateador y del umpire durante los encuentros, que en las últimas nueve campañas han promedio alrededor de tres horas. Un prolongado período de tiempo en el que no se podrá cumplir al pie de la letra el protocolo de distanciamiento social en el terreno.

Así que el falconiano, de 36 años de edad, está aprovechado el Campamento de Verano de Texas para experimentar con su idea.

“Lo llevo puesto (el tapabocas) para ver si puedo jugar así durante los partidos y espero intentar hacer mi parte (en cuanto a medidas de seguridad)”, explicó Chirinos. “Espero que los árbitros usen algo cuando estén detrás de mí, y que no se acerquen demasiado. En ocasiones, los árbitros ponen su mano sobre mi espalda o mi casco. Ellos también necesitan encontrar una manera de no estar tan cerca. No sé cómo se verá eso, pero en este momento, todos estamos ajustándonos e intentando encontrar una forma de comenzar esta temporada”.

Luego de un año con los Astros de Houston, Chirinos volvió al equipo con el que se estableció en las Mayores y actuó entre 2013 y 2018. En enero, firmó un acuerdo con los Rangers que le garantiza 6,75 millones de dólares, repartidos en $5,75 millones de salario en 2020 (antes de establecerse el prorrateo del salario), más una cláusula de rescisión de al menos un millón de dólares sobre la opción del club, de $6,5 millones para la temporada de 2021.

