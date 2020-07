Politólogo Jesús Castillo: Es una estrategia del PSUV para estimular abstención

Con el fin de “estimular” la abstención en los comicios parlamentarios, los cuales se estiman llevarse a cabo el próximo domingo 6 de diciembre, es la opinión del politólogo Jesús Castillo, tras las declaraciones realizadas por el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, durante el desfile en conmemoración de los 209 años de la Independencia de Venezuela.

Sobre las palabras dichas por el representante de la cartera castrence, donde amenaza a los opositores del Gobierno de Nicolás Maduro cuando claramente dijó, “Hay una fracción que quiere llegar al poder a las fuerzas en Venezuela, pero las armas las tenemos nosotros”, Castillo quien es profesor de la Universidad del Zulia, sostuvo que obendecen a una estrategia comunicacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para generar una significativa abstención en las elecciones legislativas, convocadas por el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano electoral que para la oposición venezolana es “ilengitimo”.

El politólogo hizo referencia, que Padrino López siempre ha dejado claro con sus diversas acciones y declaraciones ante el pueblo venezolano, así como a la comunidad internacional que forma parte de las filas del oficialismo.

“Si Juan Guaidó, diputados de la Asamblea Nacional (AN), además de representantes de varios países y organizaciones internacionales no reconocen a Nicolás Maduro como Presidente de la República, no deberían preocuparles las declaraciones que emita el Ministro de la Defensa o otro ministro de su gabinete”, concluyó.

ZULEIKA ROSALES | elsiglo