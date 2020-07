Gran afluencia de personas durante el confinamiento en Ribas

A pesar de que el municipio Ribas lleva por lo menos tres semanas en cuarentena radicalizada, con un despliegue de seguridad y acompañamiento preventivo, muchos han sido los ciudadanos que comentaron que el confinamiento no se está llevando a cabalidad.

Y es que según muchos encuestados, esta semana el volumen de personas se ha incrementado, llenando gran parte de las principales calles y avenidas, lo que les parece un riesgo para todos los residentes de esta parte de la entidad aragüeña, donde no se han hecho más flexibilizaciones.

Sin embargo, aseveraron que ya este panorama no se está viviendo por la falta de interés de las autoridades, sino por la falta de conciencia de los ciudadanos, quienes al parecer se están tomando la pandemia del Covid-19 de manera “deportiva”, sin pensar en el daño que no sólo se puedan ocasionar, sino sus familiares y allegados; y por ellos gran parte de la población, tomando en cuenta la cadena de contagios.

Con respecto al tema, el señor Ricardo Rojas señaló: “En La Victoria hay demasiada gente, no como en otros estados donde ya a las 12:00 del mediodía o la 1:00 pm están todos guardados, aquí son las dos de la tarde y todavía hay gente en las calles. Es preocupante y no es culpa sino de nosotros por no seguir las instrucciones, por eso hago un llamado a los ciudadanos a cuidarse, a quedarse en su casa y salir lo menos posible, hay que prevenir”.

El señor Jhonny Sosa expresó: “En algunas partes del municipio se está respetando la radicalización, según lo que yo he visto si hay gran cantidad de personas, pero no como en otras ocasiones como la flexibilización. No obstante, pienso que hay quienes como yo necesitan hacer sus compras y por eso se ven en la obligación de salir, la cuestión está en usar tapabocas y hacer las diligencias e irse”.

Del mismo modo, Williams Sosa agregó: “Hay mucha afluencia de personas en la calle, las mismas se aglomeran y uno no sabe ni por donde pasar. He visto como hay personas de la Alcaldía tratando de que todos usen los tapabocas y la gente no hace caso, tenemos que respetar señores, para así poder salir de esto con bien”.

En resumidas cuentas, los ribenses comentaron que la apatía por parte de los usuarios es la reinante en el municipio, por consiguiente hacen un llamado a crear cultura de prevención. Al mismo, tiempo felicitaron por las labores de concienciación realizada por los entes competentes.

DANIEL MELLADO | elsiglo