Guanipa: En el Zulia no se sabe con exactitud la cifra de infectados y fallecidos por Covid-19

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Juan Pablo Guanipa sostuvo que el crecimiento de casos de Coronavirus en el Zulia es alarmante, esto haciendo referencia que hasta la fecha no hay certeza de cuántas personas están contaminadas, porque no se hace la cantidad adecuada de pruebas moleculares, ni tampoco se sabe con exactitud la cifra de fallecidos.

Durante su participación en el programa “Plan País, Zulia: Una realidad con solución”, Guanipa denunció que, el Gobierno de Nicolás Maduro altera los resultados en el acta de defunción, “el gobierno madurista genera una falsedad de información porque lo que les interesa es tener el control absoluto de la información y no que la población esté informada”, señaló.

En tal sentido, el diputado zuliano aseguró que, solo el pasado fin de semana fallecieron 15 personas en el Hospital Universitario de Maracaibo, además de 7 médicos y 15 enfermeros, así como instrumentistas y casos que no se han dado a conocer.

De igual forma, indicó que la desatención del Zulia como estado fronterizo ha influido en las cifras de Covid-19, “tuvieron 3 meses para abordar la cuarentena, para mejorar los hospitales del Zulia, el número de camas y las unidades de UCI, para incrementar el número de respiradores y no lo hicieron. No puede ser posible que el HUM, que es supuestamente el hospital centinela, dicen ellos, tiene 8 respiradores para toda la población, esto es absolutamente inaceptable. Entonces no ha habido la posibilidad de atender la población en el momento que se pudo prever”, resaltó.

Con relación al mercado Las Pulgas refirió que, “este es un submundo donde transita demasiada gente y el régimen tampoco tuvo la previsión en cuanto al tránsito de personas, y sobre todo comerciantes, desde Colombia hasta Maracaibo. Debieron tener un plan con los comerciantes de Las Pulgas para que estos tuvieran una alternativa, no solo cerrar el mercado porque al hacerlo se traslada el problema a otros espacios”, enfatizó.

Por otro lado, anunció que a través del Parlamento Nacional se consiguió el ingreso de ayuda humanitaria, que va a llegar a la región zuliana, especialmente para la atención del sector de salud.

Finalmente, envío sus condolencias a familiares y militantes del partido blanco, ante el fallecimiento este martes del diputado Hernán Alemán, a causa del Coronavirus en Bogotá.

ZULEIKA ROSALES | elsiglo