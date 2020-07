El pasado martes la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela decretó una sentencia la cual consiste en suspender la actual dirección nacional del partido Voluntad Popular. Ante esto, la dirigencia de la tolda naranja rechazó la medida e indicó que la lucha es por reconstrucción de Venezuela.

Loading...

En este sentido, Karin Salanova, diputada de la Asamblea Nacional, destacó que mientras el sistema que representa Nicolás Maduro se enfoque en arrebatar tarjetas, ellos continuarán luchando por el país.

“La lucha no es por mantener la tarjeta de un partido político, asumimos los riesgos porque no hay otra opción sino reconstruir a Venezuela, para así poder brindar el bienestar que se merece cada ciudadano, y además derrotar la desnutrición en los niños, y sobre todo para ofrecer calidad de vida y servicios básicos adecuados a los abuelos”.

Asimismo, Salanova indicó que quienes están en el poder no se enfocan en solucionar los problemas de los ciudadanos, “a ellos no les importa las vidas que se pierden por la corrupción y la falta de políticas públicas, su único interés es permanecer en Miraflores, pero no se percatan que la convicción de los dirigentes de Voluntad Popular y de los ciudadanos de bien está intacta, independientemente de la persecución y las amenazas seguiremos luchando por la libertad de Venezuela y la institucionalización del país”.

Destacó que desde ahora van a presionar para que se establezca un gobierno de emergencia nacional, “esta es la única solución, para que así se retome el hilo constitucional y le dé respuestas a las necesidades de cada venezolano, no es arrebatar las tarjetas, logos, símbolos y colores de los partidos políticos para emplearlo en unas elecciones ilegítimas que no reconocerá el pueblo venezolano, ni la comunidad internacional”.

Por último, Salanova dijo que los venezolanos atraviesan por un momento difícil de la pandemia del Covid-19 y eso debería de ser la prioridad del Gobierno nacional, “tenemos médicos y enfermeras sin los implementos de protección necesarios, sin medicamentos o insumos en los centros asistenciales, ven morir a sus familiares por las fallas en el sistema de salud, la desnutrición en nuestros niños que les amenaza su futuro, además son víctimas de bajones y la falta de energía eléctrica debido a la deficiencia y la corrupción, deben cargar a cuesta botellones de agua porque no les llega el vital líquido a sus hogares”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo