Palonegrenses piden reforzar las medidas de seguridad en zonas comerciales

El uso de tapabocas, guantes, gel antibacterial y el distanciamiento social no es suficiente para los habitantes del municipio Libertador, quienes se sienten vulnerables por la cantidad de gente que se concentra en la zona comercial en pleno centro de Palo Negro.

Los palonegrenses aseguraron que los espacios comerciales parecen una feria de la cantidad de gente que viene de otros municipios a comprar alimentos y medicinas. “No nos estamos negando a que otras personas se beneficien, pero se supone que el municipio Libertador es uno de los 6 municipios que debe cumplir una cuarentena radical, entonces los que vivimos en este municipio no entendemos la cantidad de personas en la calle, los carros montados en las aceras, sin vigilancia policial”, dijo María Lucía Castañeda.

Otra de las denuncias fue hecha por Carlos Alvarado, quien indicó, “lo que está a la vista no necesita anteojos, dónde están las autoridades municipales, quienes deben velar por la salud, salen hablando en redes algo que no corresponde a la realidad de lo que vemos”.

“En Palo Negro estamos minados de personas que vienen de otras partes a comprar porque aquí es más barato y la salud de nosotros dónde queda, muchas de esas personas no usan ni tapabocas, el llamado que hacemos es para que el gobernador meta el ojo en el municipio y tome las medidas correspondientes”, agregó.

Mientas que para Tony Picarielo la cantidad de personas que a diario visitan la zona comercial de Palo Negro y sin un control es un peligro latente para la salud de los habitantes de Palo Negro. “Sé que todos tenemos derecho a comprar comida y a rendir el presupuesto, sin embargo, en estos momentos de pandemia no podemos correr riesgo. Muchos usan tapabocas y cumplen con el distanciamiento social, pero ante tanta gente es imposible que el virus no se propague, de qué sirve cuidarse si no hay un control de las personas que entran y salen de la jurisdicción”.

Finalmente, los habitantes de Palo Negro pidieron reforzar las medidas de control en cuanto a la entrada y salida de personas de la jurisdicción, así como la supervisión en la zona comercial.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA