Los 18 municipios del estado Aragua amanecieron este lunes con cuarentena radical, esta decisión fue tomada por el Ejecutivo Nacional luego de que en el país aumentaran los casos de Covid-19.

En la primera semana de radicalización por mandato del Gobierno Nacional en la entidad aragüeña eran sólo 7 municipios, sin embargo, para la segunda semana del mes en curso la restricción se extendió a todos los rincones y jurisdicciones que conforman el estado Aragua.

En este sentido, los locales comerciales que permanecerán abiertos son los que están priorizados refiriéndose a los expendedores de alimentos, salud, telecomunicaciones y telefonía.

De esta misma manera, las unidades de transporte público no podrán entrar de un municipio a otro, obligando a los usuarios a hacer escalas en las distintas jurisdicciones para trasladarse.

TRANSPORTE POR ESCALA

Los usuarios y pasajeros de las unidades colectivas el día de ayer amanecieron limitados en cuanto a su traslado, especialmente cuando debían pasar de un municipio a otro.

Algunos resaltaron que ahora para llegar a su trabajo, hacer diligencias de compras de alimentos o de medicinas, el costo del pasaje se triplica, porque para llegar a su destino debían montarse en tres unidades colectivas mínimo.

Al respecto, Aníbal Lovera destacó, “a pesar que el transporte está laborando tenemos la incomodidad que los mismos llegan hasta ciertos puntos, esto implica que hay que hacer trasbordo o caminar hasta donde puedas llegar y montarte en otro bus; esto implica el gasto del pasaje triple, generando un gasto aproximado de 70 mil bolívares diario”.

Entre tanto hay quienes optaron por la opción de caminar, ya que la espera en algunos casos en las paradas son muy prolongadas y prefieren invertir ese tiempo para llegar a su destino

Tal es el caso de Jesús Zabaleta, quien es residente del barrio San Vicente, pero la obligación de ir a trabajar lo motivó a salir a la calle y llegar al trabajo, acerca del tema señaló, “el transporte está un poco pesado, he caminado bastante y la cosa está tremenda para el traslado”.

Por otro lado, los usuarios del TransMaracay, ruta que tiene su propia vía, destacaron que el servicio no estaba funcionando para todo público, sólo para las personas que tienen salvoconducto.

La señora Sair Arana aseveró, “estamos pasando una situación bastante grave, soy supervisora de una empresa y no he podido trasladarme de un lugar a otro, tenemos rato esperando el “rojito” y una persona trabajadora del transporte se acercó a la parada y nos comunicó que no va haber carro, sólo para personas con salvoconducto”.

De esta misma manera, María Moreno recalcó, “aquí llegó una funcionaria, quien nos informó que por orden del Gobernador sólo abarcarán las unidades con personas que poseen salvoconducto, pero mi pregunta es la siguiente ¿cómo hacemos los que debemos ir a un supermercado o a la farmacia?, estamos en un mismo municipio, no puedo hacer la diligencia que salí hacer, además de unas compras personales porque no hay más transporte,”.

HABLAN LOS USUARIOS DE MARIÑO

Los choferes de transporte público tienen limitaciones de traslado, por ende establecieron una ruta que no puede rebasar los límites del municipio donde labora la unidad colectiva.

Por consiguiente los pasajeros que se trasladan desde Maracay hacia Turmero o cualquier zona del municipio Mariño, tienen que quedarse en la parada de un reconocido centro comercial de la jurisdicción ubicado frente al Mercado Mayorista; creando una odisea para el pasajero.

Al respecto, María Silva destacó, “ha sido bastante fuerte esta situación con lo del transporta público, ya que nos cuesta caminar y llegamos tarde a nuestro trabajo, yo vengo del municipio Mario Briceño Iragorry, me traslado hacia Turmero, conseguí un transporte hasta el Terminal, de allí me tuve que montar en un taxi hasta esta parada y ahora voy a Mariño y debo esperar que salga otra camioneta, es casi imposible hacerlo toda esta semana, no alcanza la plata”.

Por su parte, Odelis Sierra enfatizó, “para poder llegar hay que salir tempranito de casa, por esto de la escala de transporte, yo en mi caso me traslado hacia San Mateo, vengo de Maracay y estoy tratando de abordar una buseta que me pase de Mariño a Bolívar”.

USUARIOS DEL MUNICIPIO LIBERTADOR

La realidad y las situaciones son parecidas sea para donde sea que se trasladenlas personas, en algunos sitios el paso es más restringido que otros, tal es el caso de los pasajeros que se trasladan de Maracay a Palo Negro.

Al respecto, Felipe Arena comentó, “estamos esperando que llegue el autobús para poder ir a mi casa, yo salí bien temprano hacer una diligencia aquí en Maracay, pero ahora para regresarme ya llevo una hora esperando carro.

Entre tanto se nos ha dificultado la llegada a Palo Negro, debemos hacer nuestras diligencias y el transporte para la zona está bastante pesado, tengo que comprar medicinas, para poder venir de Libertador a Girardot fue por una cola, y por eso es que aproveché, tengo una hora en la parada”.

Asimismo Francisco Díaz acotó, “mi caso es muy particular, yo vengo de La Casona, municipio Mariño y llegamos caminando hasta el Terminal, nos dirigimos a Palo Negro, se nos ha hecho difícil para llegar allá, dicen que los únicos que pueden abordar son los que tienen salvoconducto”.

MUNICIPIO MARIO BRICEÑO IRAGORRY

A pesar que a los camioneteros y prestadores de servicio el transporte de la jurisdicción les permitieron extender un poco más la ruta, que sale desde El Limón o Caña de Azúcar, esta semana podrán llegar hasta el Mercado Libre de la ciudad.

Al respecto, el presidente de la línea El Limón, Carlos Martínez destacó, “esta línea presta servicio entre los municipios MBI y Girardot, sin embargo, estamos acogiéndonos a las exigencias de Pedro Vásquez, representante de Tránsito Terrestre regional, que nos dio las directrices de llegar hasta el Mercado Libre para poder hacer un mejor servicio al usuario, se está cumpliendo con lo ordenado por el Gobierno Nacional de sólo transitar en los municipios y estamos procurando hacerlo de la mejor manera, la afluencia de pasajeros es relativa”.

Asimismo señaló, “hacemos un llamado a las autoridades para que podamos cumplir la ruta sin tantos tropiezos en los llamados muros de contención y evitar agarrar vías alternas que incomodan al usuario”.

Por otro lado, Delia Castillo resaltó, “yo vengo de El Limón bajé hasta el Mercado Libre, de allí me tocó regresarme a paticas”.

De esta misma manera, Nelly Camacho acotó, “hoy me estoy enterando que hay que hacer escala para ir de un lado a otro, y después caminar o agarrar otro carro más es bastante complicado”.

LAS PRINCIPALES VÍAS ESTUVIERON CERRADAS

Tal como lo indicó el Gobernador de la entidad aragüeña, toda la semana que está corriendo la radicalización iba a ser extrema en la circulación y desplazamiento por las principales arterias viales de la ciudad.

Asimismo los negocios que no estaban estipulados como prioritarios deben trancar sus puertas hasta que pasen los 7 días de radicalización extrema en todo el territorio nacional decretado por el primer mandatario nacional Nicolás Maduro Moros.

A primeras horas de la mañana se pudo observar que las camionetas que cubren las rutas del municipio Girardot tomaron vías alternas para poder llegar a los distintos puntos del centro de la ciudad.

Por otra parte se notó bastante personas transitando a pie por los avenida Bolívar, buscando ahorrarse un pasaje, por el tema de la circulación por escala que están manejando los transportistas por ordenanza municipal.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA