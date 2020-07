Víctor Drija y Blanca Aljibes ya son papás

Este viernes 3 de julio, el cantante Víctor Drija y su esposa Blanca Aljibes informaron que recibieron a su primogénito Liam; así lo dieron a conocer ambos en redes sociales.



Con unas enternecedoras fotografías que muestra una manito del bebé, los artistas criollos informaron al mundo que son papás, sin embargo, no han mostrado la cara del pequeño, ni han dado ningún otro detalle.

Sus colegas de la industria de la farándula le hicieron llegar sus bendiciones, además de felicitarlos al pie de la publicación. Al momento entre ambos post, recopilan más de quince mil me gusta y un sinfín de comentarios.

Hace poco, Drija hizo el lanzamiento de dos discos simultáneos, uno de ellos inspirado en su retoño; producción a la que bautizó El regalo de Liam. Trabajo que además de dedicárselo a su hijo, también hace lo propio con todo el público infantil.

El material contiene temas reversionados con ritmos para los más chiquitos de la casa, entre ellos se pueden mencionar: Gracias a ti, Cuando te pienso, Somos tú y yo, Tu caballero, De ti no me voy a olvidar, Mi forma de quererte y No me dejes de amar.

