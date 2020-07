Tres jóvenes que salieron de sus casas en el sector El Cementerio del barrio El Carmen en Villa de Cura del municipio Ezequiel Zamora del estado Aragua a comprar pan, cayeron muertos en un presunto enfrentamiento con funcionarios policiales, según la denuncia elevada ante los medios de comunicación social de la región.

Churisma Guevara, tía de uno de los muchachos fallecidos en ese hecho registrado este miércoles a la 1:00 de la tarde, manifestó que su sobrino identificado como Pedro Jesús Noa Guevara, de 20 años de edad, junto a un adolescente de 16 años y otro chamo, se dirigió a la panadería a comprar el pancito para acompañarlo con el café en las tardes.

De pronto se vio inmerso en un presunto enfrentamiento, y él cayó muerto en el sector Víctor Ángel Hernández junto al menor de 16 años, identificado como Edwin, quien cursaba estudios en una institución educativa en Villa de Cura.

Y el otro muchacho, identificado con el sobrenombre de “Minipegao” lo mataron frente a la sede del Inces. Les sembraron las armas de fuego para aparentar un supuesto enfrentamiento cuando nunca existió ese acto, señaló la denunciante.

“Esos muchachos no tenían dinero como comprar sendas pistolas ni mucho menos los padres poseen riqueza ni para los alimentos. Ellos viven del día a día”, dijo la señora.

Los jóvenes eran personas muy humildes y se dedicaban a sus trabajos y el menor a los estudios. “Con mi denuncia no los voy a revivir, pero si quiero aclarar que ellos no eran delincuentes”, agregó.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO