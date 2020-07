Julieta Venegas presentará en línea la obra “La Enamorada”

Después de representar en Argentina por varios meses la obra de Santiago Loza «La Enamorada», Julieta Venegas ofrecerá el próximo 3 de julio una representación en línea para su público mexicano de la obra con intención de que «no se apaguen las ganas de verlo en público», informó Efe.

La obra, dirigida por Guillermo Cacace, es un monólogo en el que una mujer, encarnada por Venegas, reflexiona sobre su pasado y cuenta numerosas anécdotas del mismo en una obra que mezcla lo musical, lo poético y lo plástico.

Para la cantante y todo el equipo que forma parte del proyecto era importante traer «La enamorada» a México y, después de esta representación a través de eticket, programan que en enero pueda presentarse en teatros de México.

Y, a pesar de estas ganas de contar la historia de la mujer protagonista a un público cercano y presente en la sala, la cantante consideró que, en una situación compleja e incierta como está siendo la pandemia mundial por coronavirus, hay que intentar pensar en adaptarse al momento.

«Sigo pensando que no hay que pensar qué hacer cuando esto termine, sino, durante el tiempo que no podremos hacer lo que podíamos, acomodarnos en la incertidumbre y encontrar cosas que no sabíamos que iban a suceder. Todo pasa por algo, hay que aprovecharlo para la reflexión sobre el estado del mundo», expresó Venegas en conferencia virtual a través de YouTube.

