Día Internacional del Chiste

Se celebra el 01 de julio de cada año. Su objetivo primordial es lograr a través del humor que todas las personas sean capaces de compartir momentos de alegría utilizando chistes y expresiones graciosas y que esto les ayude a ser más grata la vida.

Loading...

Un chiste es entendido por una frase, expresión o historia graciosa, que muchas veces ocurre de forma espontánea y que provoca la risa de las demás personas. El principal objetivo de un chiste es lograr que el receptor, suelte una carcajada, y que las personas puedan disfrutar de la originalidad y la capacidad histriónica del emisor a la hora de relatar el chiste.

Sin embargo, puede ocurrir que los chistes no logren el efecto esperado cuando la persona que lo cuenta, no tiene la suficiente gracia y por lo tanto no producen ningún efecto en la otra persona, todo lo contrario ocurre en aquellos comediantes que hacen de esto una verdadera profesión humorística.

Los chistes son una manera divertida, que invita a las personas a reír y ser felices a pesar de las adversidades y los contratiempos, además ayudan a las personas a liberar el estrés y ser un remedio infalible para la salud de acuerdo a ciertas investigaciones. Así que aprovecha esta importante ocasión para reír a carcajadas y alegrar tu vida.

En definitiva, todos sabemos lo que es un chiste, pero no todos sabemos contarlos.