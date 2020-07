El gremio de mototaxistas del municipio Ribas manifestó que en la actualidad están registrando una baja en la prestación de su servicio que ya roza casi el 100%. Indicaron que pese a que mantienen las tarifas, en declive en las carreras es inminente, debido al bajo poder adquisitivo de las personas.

Y es que para nadie es un secreto, que este es uno de los servicios de traslado, si se quiere privado, más utilizado por los ciudadanos, no sólo por su rapidez, sino por el bajo costo que registra en comparación con las carreras en taxis. Sin embargo, ahora mismo no están pasando su mejor temporada, ya que de 40 carreras que hacían anteriormente, bajaron hasta a 9 o 10 diarias.

Con respecto al tema, Olver Linares, mototaxista del centro de La Victoria, expresó que los últimos meses han estado trabajando con una baja incalculable. Explicó que los ciudadanos tienen otras necesidades y ya dejaron a un lado estos servicios.

“Las carreras han bajado por la situación del país. Estamos trabajando siempre, pero cada día las cosas van bajando más. El precio de las carreras están iguales, continúan en 150 bolívares, no obstante los ciudadanos prefieren irse a pie y usar ese dinero para comprar algo de alimentos”, puntualizó Linares.

Del mismo modo, Pedro Cañas, de otra línea victoriana comentó: “Es fuerte lo que estamos viviendo los mototaxistas, porque no tenemos base para llevar dinero a nuestras casas, en ocasiones realizamos cambio de productos para trasladar a las personas o recibimos la mitad de lo que tienen, porque tenemos que buscar el sustento”.

Ahora bien, los trabajadores de los vehículos de dos ruedas descartaron realizar un incremento en los próximos días, ya que aseguran que sería contraproducente por el cuadro que se vive actualmente en el país.

“Subir la tarifa no lo tenemos pensado, porque no hay razón para hacer eso. Hemos conseguido gasolina gracias a Dios y ese sería uno de los detonantes para tomar esa medida, pero no ha pasado. Sin contar, que de hacerlo ya nuestro servicio desaparecería. Si no se montan ahorita, menos con un costo mayor”, aseveró Linares.

En resumidas cuentas, lo que esperan los mototaxistas es que todo comience a mejorar, para que de esa forma los servicios vuelvan a incrementarse como a comienzos de año. “En lo que se active la actividad comercial nosotros volvemos a ganar terreno y es lo que esperamos”, enfatizó Ender Moncada.

DANIEL MELLADO | elsiglo