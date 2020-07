Las ensaladas, el inigualable acompañante de las comidas principales, se han convertido en un lujo para los comensales, pues la preparación de este aperitivo pega un duro golpe en el bolsillo.

En los mercados principales de Maracay muchas personas adquieren algunos de los rubros para la preparación de las ensaladas en poca cantidad, ya que productos como la cebolla, pepino y lechuga están inalcanzables para el presupuesto de un trabajador con salario mínimo.

En este sentido, Luis Martínez señaló, “hacer ensalada ya prácticamente desapareció de nuestra mesa, porque lo que uno gana ya no alcanza para comer, para preparar este tipo de plato no da la base con respecto al sueldo, se come nada más el arroz pelao con un poquito de carne molida o algo que sustente o complemente”.

Asimismo, Elizabeth Gómez destacó, “por lo mínimo para hacer una ensalada se puede gastar 500 mil bolívares, y eso depende también del tipo de ensalada, si es cruda tomate, cebolla, lechuga, vinagre y aceite, esto lo hago una vez por semana porque ya no se puede comer todos los días”.

Por su parte, los comerciantes resaltaron que hay productos que han subido de precio de manera desproporcionada y que no tienen más remedio que aumentar para poder cubrir el inventario del día.

Al respecto, María Arones aseveró, “hay personas que sólo compra uno de cada rubro; depende del cliente, sacando una cuenta para realizar una ensalada para 10 personas se lleva un aproximado de un millón de bolívares”.

Por su parte, Lenín Materano recalcó, “los productos han subido una barbaridad, la venta de estos productos se ha puesto muy caro, más que todo la lechuga, por el problema del traslado en este momento, eso lo traen de Mérida”.

Los productos que han tenido un aumento considerable de precios con respecto a la semana pasada son la cebolla que tiene un costo entre 350 y 400 mil bolívares el kilo, la lechuga se cotiza en 500 mil bolívares por kilogramo; el tomate 200 mil bolívares y el pepino en 200 mil Bs., sin embargo, hay sitios donde se puede conseguir un poco más económico, los consumidores destacaron que hay que caminar y consultar precios para poder economizar.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo