Habitantes de Mahomo 2 piden asfaltado y mejoras de servicios públicos

Más de 17 familias que habitan en el asentamiento campesino Mahomo 2, esperan mejorar las condiciones de su localidad en cuanto a servicios públicos y vialidad, para así satisfacer su calidad de vida y la de sus negocios.

Loading...

José Alejandro Aguilar heredó la parcela de sus padres y desde hace tres años dejó de ejercer su carrera como abogado para dedicarse a la siembra y la cría de animales y de esta manera brindarle a su familia todo lo que necesita.

“Para nadie es un secreto que muchos profesionales de distintas áreas nos estamos dedicando a oficios aislados de nuestra profesión, pues la situación económica del país nos ha obligado a eso. Desde que tengo uso de razón vi a mis padres trabajar la tierra y a pesar de mis estudios y mi profesión decidí sembrar maíz, árboles frutales, criar cochino y gallinas ponedoras y con eso vivo, no me volví millonario pero tengo para llevar el pan a mi mesa”.

Mencionó que son muchas las necesidades en cuanto a servicios públicos que pasan en el Mahomo. “En nuestra comunidad no hay drenajes, lo que complica la situación pues debemos usar pozos sépticos y como está la situación con la pandemia puede generarse un problema de contaminación grave”.

INVERSIÓN GUBERNAMENTAL

En otro orden de ideas, Aguilar aseguró que si el Gobierno Nacional invirtiera en las zonas agrícolas seguramente la producción fuese mucho mayor y los precios más bajos para que todos puedan tener el alimento seguro en sus mesas. Cada día los precios de la materia prima aumentan, por ejemplo el alimento para las gallinas ponedoras lo compro a 20 dólares 40 kilos que no me dura ni 3 días, entonces es imposible que el Gobierno pretenda que se venda el cartón a 400 mil, cuando la base lo mínimo que debemos vender en 600 mil el cartón, no para hacernos millonarios si no para reponer los gastos. Entonces si no hay inversión ni ayuda gubernamental estamos perdidos”.

ASFALTADO PARA LAS CALLES

Jhonny López, vecino del sector, indicó que el asfaltado de las calles actualmente son de tierra, es vital para el desarrollo de las actividades agrícolas que él junto a sus vecinos realizan a diario.

“Con los últimos aguaceros que se han registrado en los últimos días han sido fatales para nosotros porque las vías se vuelven un pantano y transitar en carro o a pie es casi imposible. Para llevar la mercancía o traer los insumos que necesitamos es importante que la carretera esté en óptimas condiciones, así que un plan de asfaltado no caería nada mal, sería un gran avance para nosotros”.

FUMIGACIÓN URGENTE

Otra de las peticiones del señor López fue dirigida a los organismos de salud. “Las lluvias generan pozos de agua que se convierten en el sitio perfecto para que los zancudos hagan de las suyas y si no se controlan puede haber un brote de dengue. Por ejemplo a mi me dio dengue clásico, por eso pido la fumigación urgente, pues estamos en alerta con una pandemia y enfermarse baja las defensas convirtiéndonos en el blanco del Covid-19”.

Los habitantes de Mahomo no pierden las esperanzas de mejorar las condiciones de las vías y los servicios públicos de su localidad para enrumbar su condición de vida con la ayuda y la inversión del Gobierno Nacional hacia un mejor bienestar social.

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

fotos | JOEL ZAPATA