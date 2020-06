En cada estacionamiento a las afueras de los centros comerciales, cerca de cualquier negocio o supermercado se pueden observar a varias personas con chalecos fluorescentes y un pito, ayudando a los conductores a estacionar sus vehículos.

Estas pintorescas personas son los llamados parqueros, que se ganan la vida guardando los puestos a los visitantes de algunos establecimientos comerciales de la ciudad de Maracay.

Estos trabajadores informales de la ciudad se ganan el día con la propina bien sea en dinero o con algún rubro alimenticio, inclusive hay algunos que reciben divisas de sus denominados clientes.

Al respecto, Pedro Tablante tiene más de 20 años en el oficio y detalló, “yo agarro lo que me dan los dueños de los carros, algunos me dan otros no, esto que nos dan es para poder medio comprar un poquito de comida, pero está demasiado cara”.

Por otro lado, Luis Díaz señaló, “trabajamos y ganamos según lo que nos pueda dar la gente, pero no sólo aportan con lo monetario, hay personas que pagan con ropa usada, un rubro alimenticio, si están saliendo de un restaurante le compran a uno un “pasapalito”, en fin aquí siempre estamos; cabe destacar hay personas que son duros y no dan nada ni las gracias”.

Aseveraron los parqueros que el trabajo es bastante delicado, ya que a veces son cuestionados por las personas que estacionan los vehículos, acusándolos de estar en complicidad con los delincuentes que en ocasiones hacen de las suyas en algunos aparcaderos, que generalmente están en la calle.

En este sentido, Díaz acotó, “los clientes más delicados son aquellos que no dan nada, los que dicen que ese estacionamiento pertenece a la calle y no es obligatorio darnos dinero, pero cuando por mala suerte el carro es rayado por otro, o quizás violentado enseguida buscan al parquero para que les responda por su propiedad”.

Vale la pena destacar que en algunos centros comerciales de la avenida Las Delicias no están cobrando el derecho a estacionarse dentro de las instalaciones, debido a que no se han incorporado los trabajadores de las taquillas.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo