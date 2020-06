Carreras de taxis hasta ahora mantendrán sus tarifas en La Victoria

El gremio de taxistas del municipio José Félix Ribas, informaron la mañana de este jueves, que para el momento no tenían previsto un incremento en el costo de sus servicios, indicando que realizar un alza representaría un declive en el flujo de clientes.

Y es que según, estos trabajadores del volante, realizar un ajuste en las tarifas no los ayudaría en sus ingresos, ya que actualmente no mantienen tantas carreras y subir la cifra significaría que sus servicios quedarían a un lado, ya que las personas no cuentan con tantos ingresos como para costear estos traslados, los cuales no bajan de los 200 mil bolívares o un dólar.

Yirbin Chirinos, quien labora en una conocida línea de la entidad, manifestó, “el movimiento ha estado muy malo hasta ahora. No podemos incrementar, porque si ahorita no se monta nadie, imagínate si subimos los precios, menos tendremos carrera; y sin eso no podemos llevar el sustento a nuestros hogares”.

El señor Jhonny Ramírez agregó, “yo pienso que hasta ahora no tenemos una base específica porque realizar un aumento, tomando en cuenta la inflación como está, sería súper negativo para nosotros, porque siendo sinceros en la actualidad todo lo que perciben las personas es para alimentos y nuestros servicios pasaron a ser un lujo y hasta una salvación, cuando no se encuentran medios de transporte en medio de la cuarentena”.

Asimismo, los taxistas comentaron con respecto a la gasolina que no se les ha hecho difícil conseguirla, ya que en el municipio Ribas, las estaciones de servicio están funcionando a cabalidad.

“Ponernos a subir el precio por lo que cuesta la gasolina, es un exabrupto, porque hasta ahora hemos llenado constantemente y con precios de subsidio y hay organizaciones a las que estamos adscritos, las cuales no han conseguido llenar el tanque y exonerados. Entonces, no hay porque darle un golpe más al bolsillo de los pocos clientes que aún nos necesitan”, dijo Miguel Ramírez.

Finalmente, este gremio informó a su clientela que hasta el momento no hay alzas en sus tarifas, lo que si recordaron es que las carreras van a depender del sitio a donde se trasladen y el horario, este último las líneas de taxis lo mantienen hasta poco después de las 6:00 p.m.

DANIEL MELLADO | elsiglo