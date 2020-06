Prevalece la incertidumbre en los venezolanos según encuesta

Una encuesta rápida de Hercon Consultores reveló que los venezolanos viven con incertidumbre, preocupación y angustia ante la situación crítica del país, a la que se ha sumado la pandemia por coronavirus.

25,5% de los encuestados señaló que el sentimiento que priva en ellos es la incertidumbre, seguido por 15,2% que expresó preocupación, 12,2% angustia, 11,1% rabia y 10,0% frustración.

En la encuesta se consultó asimismo sobre las tendencias políticas, en general. A la pregunta: Considerando la actual situación económica y política que vive el país, ¿usted se define cómo?, 50% indicó que no está alineado con ninguna tendencia política, 29,5% es opositor, 19,5% indica que es oficialista y 1,0% no sabe o no contesta.

Ninguna expectativa

79,3% de los encuestados manifestó no tener ninguna expectativa respecto a lo que pueda hacer el gobierno de Nicolás Maduro sobre la situación económica que vive el país.

La valoración positiva de los políticos, opositores y oficialistas, alcanzó 44,3%.

A la pregunta: Ahora bien, ¿usted cree que los errores político/estratégicos que viene cometiendo el G4 desde el 2019 oxigenan y consolidan en el poder al presidente Nicolás Maduro?, respondieron que sí 44,8% de los encuestados, mientras que 35,2% dijo que no y 20% que no sabe o no contesta.

Ficha técnica de la encuesta

La encuesta de Hercon Consultores, hecha entre el 5 y el 15 de junio de 2020, pretendió conocer la opinión que tienen los venezolanos sobre la situación económica y política del país.

Fue realizada a 1.000 personas naturales, electores inscritos en el Registro Electoral, de género masculino y femenino, mayores de 18 años de edad y de estratos socioeconómicos A/B, C, D y E.

La consulta fue hecha por teléfono. Tiene un error máximo admisible de (+ / -) 4,89%.

