El día de ayer 24 de Junio se celebró el Día de San Juan Bautista, por ende pese al confinamiento muchos fueron los devotos, quienes desde sus hogares y en compañía de sus familias, veneraron a este milagroso santo, quien es conocido por ser el que bautizó a Jesús en el río de Jordán.

Y es que para nadie es un secreto, que en la actualidad en varios municipios de la entidad aragüeña, se está viviendo la radicalización de la cuarentena. Sin embargo, esto no fue impedimento para que los ciudadanos del eje Este del estado Aragua, no dejaran de celebrar a San Juan, con sus característicos tambores. Eso sí, no igual que otros años, pero sí con la misma fe y algarabía.

Puertas decoradas, melodías propias de las costas, altares arreglados con flores y muchos más símbolos religiosos, fueron los que se pudieron observar en las casas de las cinco entidades de esta parte del estado Aragua, de esa forma los ciudadanos dieron la bienvenida a esta fecha tan importante para los católicos.

“Esta es una fiesta que por ninguna manera puede pasar por debajo de la mesa, porque es parte de nuestro sentir, por ende desde mi casa y con mis familiares decoramos a nuestro San Juan, como me han enseñado desde mi niñez, aunado a esto colocamos tambores de la costa. Sin dejar a un lado la realización de un rosario”, manifestó Iris Cañas.

El señor Moisés Martínez agregó: “Soy de las costas aragüeñas, por eso tengo esta tradición tan arraigada y este me parece que es un momento idóneo para celebrar a nuestro San Juan, en vista de todo lo que estamos pasando con el Covid-19, recordemos que si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. No es momento de decaer, sino de orar y en este caso celebrar cantando a nuestro santo”.

Del mismo modo, Rosario Contreras expresó: “Es bien sabido que es momento de estar en nuestras casas, pero eso no es impedimento para vivir la tradición, más bien es perfecto para unir a las familias en oración. Quizás no hayan misas, ni procesiones, pero si hay disposición de nosotros como católicos de darle un cariñito a San Juan y entre tambores pedirle por el bienestar de todo el mundo”.

LAS CREENCIAS POPULARES NO SE DEJARON CAER

Ahora bien, a estas muestras de fe se les unió una de las costumbres más jocosas y populares del venezolano, cortarse el cabello a las 12:00 del mediodía, simboliza que en lo que resta del año las damas y los caballeros lucirán una melena envidiable y todo gracias a San Juan.

“No hay peluquerías abiertas, pero siempre uno consigue quien le despunte el cabello. Año tras año hago esto y mi cabello es largo y fuerte. A ciencia cierta no sé de dónde viene la tradición, pero es algo que me han acostumbrado y que me ha funcionado, porque los milagros vienen de todos lados y San Juan es predilecto para estas cosas y muchas otras”, señaló la joven Carolina Miranda.

Asimismo, muchos fueron los ciudadanos que no dejaron sus paraguas en sus casas, pese al sol que hacía, pues como reza la tradición los chubascos no estarían alejados de la entidad. “Puede estar haciendo un sol garrafal, pero la nube llega de la nada y hay que estar prevenidos a la bendición de las lluvias”, indicó Mario Cabrera.

Vale destacar que las actividades culturales se hicieron en las diferentes entidades del eje Este de Aragua, tomando en cuenta los protocolos necesarios de prevención ante el Covid-19. Poca presencia de personas, uso de tapabocas, distanciamiento social y uso de gel antibacterial, fueron el factor denominador.

DANIEL MELLADO | elsiglo