Este domingo los hogares venezolanos se llenaron de gozo y alegría, y es que “el hombre de la casa” estaba celebrando su día, momento en el que les rinden honor y agradecimiento por todos esos esfuerzos que han hecho contar de ver a sus familias felices.

Para muchos un momento especial y oportuno para compartir con sus seres más allegados, para recibir el abrazo de sus hijos y nietos y a su vez darse cuenta que los esfuerzos han valido la pena.

Y aunque todos en una oportunidad llegaron a sentir un poco de miedo, en especial cuando se les anunció la llegada de su primer hijo o hija, con el pasar del tiempo han entendido y comprendido que el mejor regalo que les ha dado la vida es poder ver crecer a un pequeño.

Por eso en una fecha tan especial, muchas familias decidieron reunirse y compartir este gran día, y entre todos poder consentir al héroe de los niños y al primer y eterno amor de las niñas.

“UN HOMBRE MÁS RESPONSABLE”

Hace un año y un mes Manuel Hernández se convirtió en padre de su primera hija biológica, y desde entonces se disfruta cada segundo que pasa al lado de su pequeña hija Ziara Manuela Hernández Sánchez.

“Tengo la dicha de ser padre de una pequeña maravillosa, uno siempre en la vida habla de cómo va actuar en el momento en el que se convierta en papá, pero ha sido una gran responsabilidad”.

Destacó que cuando se tiene un hijo se convierten en una persona más cuidados y responsable, “todo lo que uno hace desde entonces es pensando en sus pequeños y en su bienestar, uno nunca se prepara para ser padre, pero la vida lo enseña para ello”:

Manuel indicó que su experiencia como padre lo ha ayudado a madurar un poco más y sobre todo a entender todo de una forma diferente, “en ese momento se comprende por qué los padres de uno actuaban de una manera, se comprende el sacrificio y esfuerzo que hacen los padres de nosotros para guiarnos y criarnos”.

Asimismo, Hernández manifestó que para aquellos que se desarrollan en el ámbito de la política es un poco complejo ya que se sacrifica mucho tiempo, “es administrar el tiempo de trabajo con el momento que se va a pasar con sus hijos, a veces uno piensa que ese tiempo que uno pasa en la calle resolviendo problemas vale la pena, y es así ya que los que decidimos luchar por la patria lo hacemos para que nuestros hijos tengan un futuro más estable y mejor”.

Precisó que los más importante es explicarle a sus hijos de qué se trata su trabajo y servir a los demás, “sé que en su momento le comentaré a mi hija y ella entenderá todo el tiempo que uno sacrifica para que ellos estén bien y que no se hace solo por sus hijos sino también por todos los pequeños del país, a nosotros nos enseñaron que el que tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo y por eso todos los días se hace un esfuerzo extraordinario”.

Manifestó que su experiencia como padre nació hace más de seis años cuando se convirtió en el padre de Zaied, “no es mi hijo biológico, pero lo amo como tal, la vida me dio la oportunidad de criar a guiarlo, es un niño extraordinario que entiende nuestra labor”.

Manuel precisó que en este proceso de padre ha contado con el apoyo de personas especiales como lo es la abuelita de la pequeña Ziara, además del apoyo incondicional de su esposa Joana Sánchez, “ellas me ayudan a cuidarla, salimos muy temprano de la casa y pasamos todo el día trabajando, tratamos de ir al mediodía y almorzar juntos y así poder compartir con la bebé y el pequeño Zaied”.

Destacó que lo más importante es crear tiempo de calidad, “los domingos son días que pasamos juntos y disfrutamos en familia, visitamos a mi mamá, ahorita es un poco complejo por el tema de la cuarentena que no podemos ir a un parque, pero tratamos de disfrutar lo más posible, pero tratamos siempre de darle la cena a la niña y jugar, y bueno eso es echando broma hasta las 12:00 de la noche”.

Hernández precisó que todas las personas deberían tener hijos ya que eso les cambia la forma de ver las cosas, “cuando sus hijos le dicen por primera vez papá es algo que te llena el corazón de alegría, como dicen por allí las niñas son de papi y la primera palabra de mi pequeña fue papá, y aunque a veces se desaniman por circunstancias de la vida cuando uno llena de la casa se llena de emoción cuando los reciben con un abrazo”.

Con la llegada de la pequeña Ziarita la vida de Manuel cambió, “yo era un poco más irresponsable y echador de broma, pero cuando nació la bebé empecé a ver todo diferente, comprendí que si me pasa algo, mi niña quedará sola entonces uno empieza a pensar en el futuro y en qué le dejará a su hijo si le llega a suceder algo, pensar en el futuro de sus hijos”.

“LOS PROBLEMAS SERÍAN INSOPORTABLES”

Para Santiago Clavijo no existe nada más importante que su familia, para él las palabras faltan cuando se quiere expresar lo que se siente ser padre de dos mujeres y ahora abuelo de cuatro hombres que le han robado el corazón.

“Definitivamente la paternidad cuando viene acompañada de una mujer que te apoya y se encarga del trabajo pesado que significa la crianza de los hijos es relativamente fácil, y cuando se es padre de dos niñas es más fácil ya que no hay competencia y sin duda ha sido una experiencia preciosa ya que hasta ahora he tenido a mis mujeres alrededor de mí y me han hecho la vida agradable y me han bendecido”.

Destacó que además la vida le ha dado el privilegio de ser abuelo de 4 varones, “he vivido dos experiencias, la de ser el hombre de la casa donde no había con quien compartir, a tener que compartir con cuatro bandidos que me alegran la vida, y en estos momentos donde estamos abrumados de tantos problemas yo me atrevería a decir que sin familia estos problemas serían insoportables”.

Clavijo indicó que ha tenido una vida tranquila de desarrollo donde los amigos han jugado un gran papel, “ellos juegan un papel importante el camino que uno transita y este día reafirma que todos los días se debe compartir y es el día de la familia, lo importante es respetarnos y entender que en la diversidad de alguna manera estamos garantizando el placer de vivir”.

Con 51 años de casado, hace 50 años Clavijo se convirtió en padre por primera vez, “cuando mi hijo nació yo era un joven profesional empezando su carrera y tenía que ocuparme de un monto de tareas que supuestamente era más importante que el cuido de la cría, pero estaba tranquilo ya que en la casa tenía a mi esposa cuidando de ella, luego salimos al exterior donde culminé mi postgrado y volvimos a Venezuela, seguimos pensando que debemos seguir aquí y no nos vamos a ir”

Destacó que su satisfacción de padre es saber que su familia tuvo la oportunidad de tener una vida satisfactoria sin hablar de riquezas ni exceso, “eso se derivó de un trabajo honesto, fui profesor en la Facultad de Sgronomía de la Universidad Central de Venezuela, y ahora me ha tocado vivir esta experiencia, pero tengo una familia convencida que Venezuela vale la pena y que todavía nos queda un papel que jugar en la construcción del país que queremos”.

Recalcó que lo más importante es apoyarse y compartir, “con mi esposa fue muy fácil criar a mis hijas, nosotros hicimos un acuerdo que el trabajo difícil lo hacía mi mujer y yo salía a la calle a buscar el sustento, peor me siento privilegiado de contar con toda una vaina que nos hemos echado al hombro cuando ha sido necesario y nos hemos apoyado”.

Asimismo, Clavijo precisó que para su familia no existe un día especial ya que aprovechan cualquier oportunidad para compartir juntos y disfrutar de una buena comida, “no hay ningún día especial en la vida, todos son especiales y los disfrutamos, no hemos hecho fetiche en cuanto a fecha, pero para nosotros disfrutarlo pasa por comer, nos gusta cocinar y lo más importante es reunirnos alrededor de la mesa, en mi casa nos reunimos en la cocina y esos son los momentos que recordaré toda mi vida”.

En cuanto al hablar de sus nietos, indicó que es una sensación a la cual nunca se preparó, “cuando alguien se decide a formar pareja y formar una familia, sin embargo la experiencia de ser abuelo es algo diferente, es la satisfacción de ver que tu vida se prolonga en otros y ya tuve la suerte de acompañar a mis dos hijas y le impuse la medalla al primero de mis nietos”.

MÓNICA GOITIA |elsiglo