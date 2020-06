Alex Ramírez encara con optimismo su quinto año como mánager en Japón

Alex Ramírez iniciará este viernes su quinta temporada como mánager de las Estrellas de DeNA, en la Liga Japonesa de Beisbol Profesional (NPB por sus siglas en inglés), cuando su club reciba la visita de Hiroshima Carp, en Yokohama.

“Ramichan”, quien es el primer y único piloto latino en la historia de la NPB, comenzará la campaña con récord vitalicio de 280 victorias, 279 derrotas y 13 empates.

La nueva zafra de la pelota japonesa tendrá un total de 120 encuentros por equipo, en vez de los 143 acostumbrados, debido al retraso en el inicio del circuito debido a la pandemia de la Covid-19, que obligará a jugar sin aficionados en los estadios.

“Las expectativas que tengo son grandes”, señaló el estratega, horas antes del Día Inaugural. “Este es mi quinto año como manager y pienso que este es el año. Ya he quedado de tercer lugar, de segundo lugar, he ganado playoffs, he pasado a la Nippon Series, pero me falta ganar un campeonato. Así que voy por el campeonato”.

“Hay mucho trabajo por hacer”, agregó. “Se necesita mucha concentración, mucho estudio y preparación. Estamos trabajando fuerte para cumplir con una meta que es alta, muy grande, pero creo que se puede lograr, porque tengo los peloteros que necesito para ganar el campeonato”.

Yokohama terminó 2019 en el segundo lugar de la Liga Central, con marca de 71-69, detrás de los Gigantes de Yomiuri, pero cayó eliminado en la primera fase de la Serie del Clímax (playoffs) ante los Tigres de Hanshin.

Para 2020 el equipo presenta algunas caras nuevas en su alineación y Ramírez aspira a lograr la cohesión necesaria para poder ganar de manera consistente.

“En realidad no creo que vayamos a extrañar el bate de Yoshimoto Tsutsugo (firmó con los Rays en la MLB), que nos ayudó mucho en años anteriores, pero pienso que, con la adquisición de Tyler Austin, con experiencia de Grandes Ligas, y el nuevo capitán, Keita Sano, quien será el cuarto bate, vamos a dar muchos más jonrones”, explicó el caraqueño, de 45 años de edad. “Pienso que Austin puede dar más de 30 vuelacercas y Sano más de 20. Así que nuestra ofensiva va a estar mucho mejor.

La fortaleza del equipo es el bateo, porque del primero al sexto bate todos los peloteros son capaces de dar 20 jonrones, y cuatro de ellos pueden sacar hasta 30 pelotas. Creo que (el puertorriqueño) Neftalí Soto y el propio Tyler podrían estar compitiendo por el liderato de cuadrangulares. También nuestro relevo está muy bueno, porque contamos con un cerrador (Yasuaki Yamasaki) capaz de salvar 40 partidos, así que nuestra fortaleza estará en la ofensiva y el relevo”.

LÓPEZ, UN PILAR EN LA ALINEACIÓN

El inicialista y bateador derecho José Celestino López volverá a ser una pieza fundamental en la estructura de Yokohama. López, de 36 años de edad, irá a su octava campaña en la pelota del Sol Naciente.

En sus anteriores siete años ha promediado casi 27 vuelacercas y viene de largar 31 estacazos de vuelta completa en 2019, que le ayudaron a remolcar 84 carreras. Una producción que fue fundamental para que las Estrellas avanzaran a los playoffs.

El otro criollo del club, Edwin Escobar, de 28 años de edad, viene de encabezar la Liga Central con 74 encuentros, en los que cubrió 75.1 innings, con una excelente relación de K/BB (88/24), efectividad de 2.75 y WHIP de 1.11. Pero no iniciará la eliminatoria arriba.

“Estoy contando con el aporte de Escobar y de López, pero ahora mismo por el cupo de importados está un poco complicada la situación. Aunque se amplió el cupo a cinco extranjeros, sólo cuatro pueden estar en el róster para jugar en el día”, apuntó Ramírez. “Por esa situación Escobar va a empezar en las Ligas Menores, porque necesitamos ese puesto para un abridor que se llama Michael Peoples, y también tenemos a Spencer Patton, que es el set up, y a tres jugadores de posición que van a empezar arriba, entre ellos López, y espero como en dos o tres semanas tener a Escobar en el equipo grande”.

NUEVA CAMPAÑA, MISMO RIVAL

Ramírez guarda respeto a todos los equipos que están alineados en la Liga Central, pero uno en particular ha sido su némesis en campañas recientes.

“Pienso que los rivales de nosotros este año, como casi todos los años, serán los Hanshin Tigers, que es un equipo al que no le hemos podido ganar en los últimos cuatro años”, destacó. “Ellos están mentalmente preparados para vencernos y tenemos esa espinita.

Va a ser un reto este año y si jugamos por encima de .500 contra ellos podríamos estar cerca de ganar el título de la Liga Central, porque contra los otros equipos tenemos buen récord. Claro, Hiroshima Carp y Yomiuri Giants son otros equipos muy buenos y no hay que confiarse, pero el equipo a vencer es Hanshin”.

CONDICIONES PARTICULARES

La Liga Japonesa de Béisbol Profesional tuvo que adaptarse a las condiciones sanitarias que impuso en todo el mundo la pandemia de la Covid-19 y eso incluyó regresar a los entrenamientos con protocolos especiales y tapabocas. Pero sobretodo, tratar de retomar el ritmo luego de casi tres meses sin prácticas formales.

“Luego de reanudar los entrenamientos no nos fue muy bien, pero después los peloteros empezaron a agarrar su forma. Tenemos un equipo tremendo y muy competitivo, y con la ayuda de los peloteros importados, si no se lesionan, el equipo va a estar metido en la pelea”, sopesó Alex Ramírez, que echará de menos a los aficionados en las tribunas.

“Los fanáticos son un factor muy importante en la mentalidad del pelotero, y hay algunos que cuando no ven muchos fanáticos no se animan y eso puede afectar un poco a todos los peloteros, especialmente en la casa, donde jugamos muy bien”, se lamentó. “Sin embargo, en los juegos que hemos disputado sin aficionados, los peloteros se sienten bien, han estado produciendo, y esperemos seguir así. Es necesario que juguemos con 10 juegos por encima de .500 en la casa, y al menos en .500 en la calle, porque el año pasado estuvimos 10 juegos por debajo de .

500 como visitantes. Esos son factores importantes, pero esa es la situación en la que estamos ahora mismo, no hay nada que se pueda hacer, así que hay que concentrarse al 100%, y esperamos que los fanáticos puedan regresar pronto a los estadios. Ojalá que sea el mes que viene, para ir poco a poco llenando de nuevo los estadios”.

