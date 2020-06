En completa normalidad están funcionando las estaciones de servicio en Cagua, municipio Sucre, los usuarios aseguran que la distribución de combustible se ha ido normalizando, a pesar de un ambiente de nerviosismo que se notó ayer.

Loading...

Los sucrenses aseguraron que pasaron de dormir en las colas hasta 3 días para llenar sus tanques con gasolina en 15 minutos, por lo que califican la medida de trabajar las 24 horas y sin tanto protocolo como una decisión muy acertada del gobernador Marco Torres.

Julio Torres dijo, “cuando se agudizó el problema de la gasolina pasé hasta una semana para echar 15 litros que no me alcanzaba para nada, exponiendo mi vida, mi seguridad y la de mi carro, pero a veces la necesidad tiene mil caras. Ahora en estos momentos luego de la medida de trabajar las 24 horas al día las colas mermaron y se tarda como 15 minutos llenar el tanque y eso es un alivio para todos los usuarios”.

Mientras que Carmen Astudillo comentó, “cuando mi hijo me llamó y me dijo que estaban echando gasolina y que no había cola no lo podía creer, al llegar a la estación Los Álamos no había cola, pude echar gasolina sin contratiempo, esperamos que continúen así”.

Luis Rivas aseguró, “a pesar de la pandemia y las medidas de seguridad para evitar el contagio, era necesario regularizar la distribución de combustible, si tenemos que aprender a vivir con esto debemos hacerlo de la mejor manera y tratar de llevar una vida normal, echar gasolina ya es un gran avance”.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

foto | JOEL ZAPATA