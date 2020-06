Los usuarios de los bancos no estuvieron esta semana satisfechos con la apertura de tan solo pocas agencias en todo el estado Aragua, para atender a tantas personas.

En un reconocido banco de la ciudad ubicado en la avenida 19 de Abril del municipio Girardot, los clientes se encontraban molestos por la falta de atención, y por las pocas agencias bancarias sucursales de esta entidad.

En este sentido, Rodolfo Quintana destacó, “los días miércoles en esta agencia le corresponde al número 7, y estamos realizando la cola respectivamente para ingresar a la agencia, aparte de soportar la viveza de la gente, no hay sino una sola sucursal del Provincial abierta”.

Por otro lado, Francisco Marín aseveró, “no es posible que esté trabajando una sola agencia del banco en todo el estado Aragua, todas las demás que se encuentran ubicadas en los centros comerciales están cerradas, sólo están laborando de 9:00 am a 1:00 de la tarde”.

De esta misma manera, Ramón Mejías indicó, “yo estoy esperando ser atendido en la agencia bancaria, me encuentro en la cola desde las 4:00 de la mañana, para sólo cambiar una clave, tengo tres depósitos que no los he podido sacar porque está bloqueada, es la única agencia de este banco que está abierta”.

Asimismo, Jonathan Yánez enfatizó, “el problema que se está presentando es que esta agencia del Provincial tiene varias en la ciudad de Maracay y fuera de ella, en un recorrido que hemos realizado para poder hacer uso de la misma nos hemos encontrado que todas están cerradas, siendo esta la única que está abierta, aquí se concentra la mayor cantidad de gente, y no se van a dar abasto para atendernos, la cola es larga y cierran a la 1:00 de la tarde”.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA