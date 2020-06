Rodrigo Campo: “Que quede claro que Primero Justicia no va a acompañar ninguna farsa electoral”

Este martes la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia suspendió la actual junta directiva del partido Primero Justicia, la cual estaba encabezada por los dirigentes Tomás Guanipa, en el cargo de secretario general y Julio Borges, como coordinador nacional.

Ante esto la dirigencia de la tolda amarilla en la entidad aragüeña rechazaron dicha medida, así como la asignación de una Junta Directiva Ad Hoc, la cual preside el diputado José Brito, a quien además le dieron el poder de utilizar la tarjeta electoral, el logotipo, los símbolos, entre otros, lo que catalogaron de otra jugada más del Gobierno de Nicolás Maduro.

Rodrigo Campos, coordinador general adjunto de Primero Justicia en Aragua, manifestó que los venezolanos han sido testigo una vez más que están en presencia de un país en mi opinión, no existe estado de derecho ni justicia, “este partido es un clamor y un sentido que le pertenece al país, nosotros ya veníamos alertando de esta situación, hoy el régimen quiere obstaculizar y acabar con un proceso electoral democrático el cual el último fue en el año 2015”.

Resaltó que en el país se están dando los pasos para convocar a un proceso electoral para sustituir la Asamblea Nacional con una oposición a la medida, “el Gobierno le tiene miedo a que los venezolanos nos podamos expresar libremente, y lo que está pasando con Primero Justicia y Acción Democrática, continuará pasando con los demás partidos de oposición”.

Manifestó que estas situaciones son realizadas adrede y sólo busca que los venezolanos se desmotiven, “esto es para que crean que no existe una salida a la crisis del país y se queden en sus casas, primero lo hicieron con una pandemia que cuando los casos van en aumento levantan la cuarentena, después nos tenían encerrados con el tema de la gasolina, y lo que quieren es que vivamos día a día ocupados, y distraer a los políticos de los problemas verdaderos”.

Campos indicó que la militancia de PJ decidió hacer política para resolver los problemas de los venezolanos y no descansarán hasta que se logre un cambio de Gobierno, “el Gobierno está cerrando puertas donde nos podamos expresar democráticamente y que quede claro que nosotros no vamos a acompañar ninguna farsa electoral, donde cada uno de nosotros podamos elegir”.

Asimismo destacó que consideran que la AN debe seguir avanzando en la construcción y rescate de las instituciones, “sabemos que hay una realidad que es que el 5 de enero se debe instalar un nuevo Parlamento, pero no es con cualquier proceso, debe ser transparente, con garantías, sin habilitados políticos, hemos apostado que ese proceso se haga, pero con el consenso de cada fuerza”.

Destacó que esperan que los diputados de todas las organizaciones políticas entiendan que no es algo contra una organización, sino un ataque contra la fuerza democrática del país, “agradecemos la muestra de afecto de cada uno de los venezolanos que se ha sentido atacado, pero también queremos decir que no todos los apoyos valen, ya que rechazamos el respaldo hipócrita de algunos sectores de la oposición, ya que esta medida no es sólo del Gobierno, aquí la realidad es que existen partidos que se dicen opositores que se prestaron para que nos robaran la tarjeta”.

Por último, Campos precisó que si hay partidos que se hacen llamar de oposición que han manifestado su repudio ante esta situación, entonces porqué se están preparando para participar en los comicios electorales, “si de verdad lo rechazan entonces para qué formar parte de esas elecciones, ese rector Rafael Simón Jiménez que salió por medios rasgándose la vestidura, va a renunciar o qué piensa hacer, como empieza un CNE robándose los partidos políticos, eso sin duda no es un proceso con garantías”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo