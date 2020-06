Presentan en tribunales a padres por muerte de lactante

En el transcurso de las próximas horas se tiene previsto presentar ante un tribunal del Circuito Judicial del estado Aragua a los padres de la lactante muerta en circunstancias muy extrañas.

No se informó a los reporteros porqué delitos la Fiscalía acusaría a los sospechosos ante la instancia correspondiente, pero la señora Indira Blanco, madre de la parturienta, en horas de la mañana de ayer ofreció declaraciones a los periodistas en las afueras del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en Caña de Azúcar, aclarando algunos puntos ocurridos sobre los hechos.

Comenzó diciendo que su hija es una adolescente de 14 años de edad y se enamoró cuando tenía 13 años de otro menor. No se dio cuenta que estaba embarazada y este domingo a las 7:30 de la noche se dirigió al baño a realizar sus necesidades.

Agregando que la menor tiene un sobrepeso (unos 100 kilos) y lamentablemente no informó que estaba en estado. No sabía de su embarazo y por eso no se controló con un médico, así como tampoco tuvo antojos.

“Nuestra mayor sorpresa es que dio a luz en el baño y mientras le cortaba el cordón umbilical con los dientes, la criatura se le cayó”, dijo.

“Lo hizo oculto porque sabía que yo la regañaría, y en ese momento ella se desmayó. Con la premura del caso, la trasladé al Hospital Central de Maracay e igualmente mi nieta”, dijo la señora Indira Blanco.

“La parturienta despertó en ese centro asistencial, y a las 12:20 minutos de la madrugada del martes, mi nietecita dejó de existir. Como sufrió una caída que yo la relaciono de un hecho registrado de manera accidental, el caso llegó a los oídos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del sector 8 de Caña de Azúcar”, afirmó la ciudadana.

Las comisiones se trasladaron al HCM, levantaron un informe preliminar, se trajeron el cadáver, y de paso, “me detuvieron junto a mi hija de 14 años. Me soltaron en la tardecita del martes”.

Sin embargo, “mi hija y su marido, hoy de 18 años, quedaron detenidos y en las próximas horas serán presentados ante los tribunales. No hay elementos suficientes para privarlos de libertad”, comentó.

Finalizó diciendo lo siguiente: “La caída de la bebé no fue un hecho provocado sino accidental, y más aún a una menor que no sabe nada sobre los cuidados de los recién nacidos”.