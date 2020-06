Militancia de Acción Democrática en Aragua rechazó sentencia por parte del TSJ

Ante la suspensión de la antigua directiva del partido Acción Democrática (AD), la cual dirigía la Secretaría General a cargo de Henry Ramos Allup, esto por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la militancia de la tolda blanca en Aragua rechazó dicha sentencia y ratificó su apoyo y compromiso al que denominaron el único líder del partido.

Desde la sede del partido en la región aragüeña, la cual se encontraban resguardando, destacaron que las 25 seccionales de AD están a favor de Henry Ramos y rechazan las acciones tomadas por parte de Bernabé Gutiérrez, a quien tildaron de traidor y repudiaron el uso del logo, el color y la imagen de la tolda en un proceso electoral.

En este sentido, José Gregorio Hernández, diputado de la Asamblea Nacional e integrante de la tolda blanca, manifestó que no aceptan la decisión tomada por el TSJ al cual denominó de usurpador, “lo que pretende es entregarle las siglas del partido a un traidor como Bernabé Gutiérrez, AD más que un partido es un sentimiento en el pueblo”.

El parlamentario resaltó que defenderán el partido, así como a su militancia, “defenderemos el legado de hombres y mujeres que formaron este partido y lucharon contra dictadura y tiranías, en esas luchas perdieron su vida y libertad, ahora nos toca a nosotros, en tiempo en que se enfrenta una situación gravísima con este régimen y traidor, vamos a dar un frente y cerrar filas alrededor de nuestras autoridades y en particular del secretario nacional Henry Ramos”.

De igual forma, manifestó que son 78 años de historia que no dejarán perder y mucho menos van a regalar, “no permitiremos que nos roben, hemos producido los cambios más importante de nuestra historia y desde Aragua continuaremos luchando por la recuperación de AD y sobre todo de Venezuela”.

Hernández indicó que la fracción parlamentaria de AD de manera unánime ha firmado un documento de rechazo a la situación y exigen la expulsión de Bernabé Gutiérrez, “Bernabé ya no forma parte de las filas de este glorioso partido, ahora él forma parte de las filas del régimen que viene oprimiendo al pueblo y creando el hambre en el país”.

Asimismo, el diputado recalcó que el Gobierno de Nicolás Maduro no cree en libertades ni en partidos políticos, “no es algo de ahora, ellos han hecho este tipo de acciones anteriormente y no hay nada peor en un país cuando sus partidos son criminalizados, y esto que viene ocurriendo en la oposición es un ejemplo que en algún momento pasará lo mismo también en las filas del chavismo, pero estamos dispuestos a perder la vida no sólo por la recuperación de AD, sino también por la recuperación de la democracia de Venezuela”.

Por su parte, Clever Lara, secretario general del partido Acción Democrática en el estado Aragua, manifestó su respaldo a Henry Ramos Allup, “estamos en resguardo ante cualquier intento por parte de algunos factores internos que pretenden dividir, pero no lo lograrán, nosotros somos leales a la institución, somos formados en democracia y creemos en la institucionalidad”.

Lara precisó que desde Aragua rechazan de forma contundente la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia, “AD no postuló a ningún rector, creemos en elecciones, ya que somos un partido demócrata, pero es en elecciones transparentes y con un CNE equilibrado y justo nombrado por la Asamblea Nacional, el cual es el canal regular para ello”.

Finalmente, el secretario general del partido en Aragua precisó que rechazan a aquellos factores que sólo quieren dividir a la militancia, “creemos en la democracia y vamos a seguir trabajando para ello, seguiremos luchando, pero desde adentro, ya que desde aquí es que podemos lograr recuperar nuestro partido, Bernabé está autoexcluido de nuestros corazones ya que atentó contra nuestra organización política”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo