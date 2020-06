Vecinos de la torre 118 de Arsenal, denuncian atropello contra madre de dos hijas

Vecinos de la torre 118 del complejo residencial Arsenal, urbanismo situado en la zona oeste de la ciudad de Maracay, denunciaron que cuerpos de seguridad incurrieron en un atropello contra la dignidad femenina y la niñez al pretender desalojar obligatoriamente y a la fuerza a una madre de dos niñas.

El repudiado hecho se registró el pasado viernes en horas de la tarde, cuando las comisiones de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, se presentaron al apartamento 2 del piso 1 de la citada torre y bajo amedrentamiento quisieron echar a la calle a tres personas, dijeron los habitantes.

Por su parte, Yeilis Sierra, madre de dos niñas, manifestó que “gracias al apoyo de la vecindad y a su posición como mujer, se impidió que me desalojaran del inmueble, en el cual estoy viviendo desde el 15 de noviembre del 2012. Llevó siete años en esa propiedad”.

La escusa que pusieron por delante es que una comisión de la dirección de Hábitat y Vivienda frustró una supuesta venta del apartamento, y arbitrariamente se presentaron violando todos los principios constitucionales, dijo la joven.

Manifestó que su señora madre padece de cáncer, y como los medicamentos para tratar esa patología están sumamente costosos, “se me vino la idea de vender el apartamento donde vivo, pero después reflexioné a tiempo lo siguiente: Vendo el inmueble, gasto el dinero y después dónde me cobijo con mis hijas. Me voy a quedar en la calle”.

“Con todo el dolor de mi alma, no puedo ayudar a mi madre a costear los gastos, ya que soy madre soltera y no tengo otra ayuda. Aquí estoy luchando cómo sacar a mis hijas hacia adelante”, expresó.

Dijo que los funcionarios de las FAES y el organismo responsable de la adjudicación de viviendas, le quitaron los documentos e incluso la amenazaron con matarla. La denuncia será elevada ante las instancias correspondientes.

A través del matutino de los valles de Aragua, la señora Sierra pide el apoyo del gobernador Marco Torres para que la ayuden a sacar de ese tormento que está viviendo en la actualidad.

“Prácticamente estoy como retenida en mi propio apartamento, ya que no puedo salir a calle o realizar alguna diligencia fuera del estado por temor a que me desalojen”, dijo.

“Si es necesario morir en defensa de mis bienes y la estabilidad emocional de mis hijas, pues aquí me tienen y de aquí no me echarán a la calle. La comunidad sabe quien soy y cuento con el apoyo de los vecinos de la torre 118 del conjunto residencial Arsenal”, concluyó señalando.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO