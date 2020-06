Usuarios del transporte público denuncian que no se cumplen los protocolos de prevención

Pasajeros de las diversas rutas que recorren el eje Este del estado Aragua hicieron del conocimiento público su malestar ante la falta de atención de los transportistas, en cuanto a las medidas de prevención para evitar el contagio del Covid-19

En este sentido, quienes se consideran afectados, indicaron que pese a que días atrás las autoridades de transporte del país pusieron en marcha una estrategia para manejar el volumen de pasajeros y contribuir con el cerco preventivo, en esta parte de la entidad aragüeña no se cumple, pues las unidades lucen abarrotadas de personas.

Con respecto al tema, José González mientras esperaba una unidad de transporte público manifestó: “Son pocos los choferes que están cumpliendo con esta medida, basta transitar por cualquier calle para observar como suben a todas las personas que pueden hasta en el estribo. Es una falta de consideración, puesto que los que salimos, lo hacemos por necesidad y cuidándonos, sin embargo es imposible con esa acción”.

Del mismo modo, Carolina Madero agregó: “Todas las camionetas están súper full siempre y ni contar las que salen a Maracay, eso es un tumulto de personas por todos lados, uno espera y espera y todas pasan llenas, no les cabe ni un alma, tal cual sardina en lata”.

Por su parte, el señor Juan Espinoza mencionó que aunado a este problema de la falta de prevención se les une en su caso, la falta de respeto con los adultos mayores.

“Yo soy una persona de la tercera edad y soy víctima a diario de atropellos, no nos exoneran el pasaje como dice el Gobierno, nos tratan mal y demás cosas. Es lamentable, pero es lo que sufrimos diariamente. Se sabe que no hay suficientes camionetas por el problema de la gasolina y los repuestos, pero eso no nos incumbe a nosotros como usuarios”, puntualizó el denunciante.

En resumidas cuentas, los pasajeros del eje Este hacen un llamado al gobernador y al ministro de Transporte a que se trasladen hasta las calles de las jurisdicciones a inspeccionar lo que pasa, para que de esa forma busquen soluciones, ya que se están arriesgando por la falta de consciencia de las personas.

DANIEL MELLADO | elsiglo