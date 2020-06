Diputado Trujillo: No iremos a elecciones con un CNE ilegal

Tras el nombramiento y juramentación de la nueva Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado viernes por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la militancia del Partido Acción Democrática (AD) sostuvo que no participará en las comicios parlamentarios correspondientes para el próximo mes de diciembre.

Al respecto, el diputado de la Asamblea Nacional (AN) José Trujillo aseveró que, “AD no está de acuerdo con la manera ilegal que el TSJ ha nombrado las autoridades del CNE, por lo tanto no vamos a ir a ningún proceso con un órgano electoral que ya esta bajo las coordinacion de las partes interesadas de perpetrarse en el poder”, afirmó.

A juicio del parlamentario, la tolda blanca es el partido más importante de Venezuela, gracias a sus distintas gestiones durante una trayectoria política de casí 50 años de democracia, “para nadie es un secreto y el Gobierno de Nicolas Maduro esta claro, que la organización política más fuerte del país es AD”, señaló.

Expulsión de Bernabé Gutiérrez

Sobre el tema de la expulsión de las filas de Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez, quien asumía el cargo de secretario de Organización del partido blanco, Trujillo explicó que la decisión fue tomada luego que se confirmará su declinación hacia la bancada oficialista, “parte del acuerdo era que su hermano formara parte del CNE”, indicó.

Agregó, que el Gobierno de Maduro, le teme a la solidez de AD por su estructura política, “quieren hacer con Acción Democrática lo que han hecho con PJ, MAS, Copei y Podemos”, dijo el legislador.

“Toda la militancia de AD le da el máximo apoyo a nuestro secretario general Henry Ramos Allup”, finalizó.

ZULEIKA ROSALES | elsiglo