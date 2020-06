La regularidad sigue prevaleciendo en la venta de combustible en las estaciones de servicio de Aragua, según el nuevo esquema de precios, distribución y la Operación Gran Victoria Juventud a Todo Motor implementado tanto por la entidad regional y Gobierno Nacional.

El nivel de ansiedad e incertidumbre bajó entre los usuarios, quienes han tenido más tiempo para comprender las formas de pago y adaptarse a conveniencia de los sistemas.

Aunque siguen las colas en torno a las estaciones de servicio, los usuarios comienzan a dominar los mecanismos de venta implementados en cada estación de servicio.

Si embargo, un aproximado de 400 vehículos diarios son atendidos en las diferentes estaciones de servicio. Además fuentes militares y policiales resguardan las gasolineras para garantizar que los habitantes de la jurisdicción puedan llenar el tanque de sus vehículos en cualquiera de las estaciones.

El señor Humberto Pérez comentó, “desde el miércoles he podido ver como han bajado las colas, en estos momentos me tardo entre media y una hora. Aunque el martes de la semana pasada tuve que dormir en una cola porque allí era por cupos”.

Por otro lado, Miguel Rebolledo dijo, “el proceso lo he visto bien desde el pasado viernes y las colas han bajado muchísimo, no tengo ni 10 minutos que me estacioné para echar gasolina”.

Sin embargo, Rubén Machado destacó, “el sistema de pago es un poco engorroso porque debes hacer otra cola para poder cancelar con el nuevo sistema. Lo bueno de todo esto es que uno no madruga como antes”.

En estos momentos los usuarios están cancelando en las estaciones de servicio, algunos en divisa extranjera.

Se conoció extraoficialmente que en el estado Aragua están operativas 103 estaciones de servicio y 16 de ellas trabajaron este fin de semana con el plan de 24 horas, las cuales fueron: Las Acacias, El Avión, Bermúdez, 19 de Abril, San Jacinto, Universidad, Funchal, Campestre, Morochas I, Samán, Campo Grande, Mora, El Arco, Palo Negro II y Las Matas.

