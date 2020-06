Comerciantes esperanzados con la segunda flexibilización

En un recorrido efectuado por el bulevar Pérez Almarza de Maracay, se pudo apreciar como las personas siguen saliendo de sus hogares para realizar sus compras de los distintos rubros alimenticios y artículos de primera necesidad.

Entre la movida se veía personas con un rostro de ansiedad y preocupados ante los sinsabores de la vida. Los maracayeros que por allí transitaban iban murmurando entre dientes: “Aún me falta conseguir algunas cosas, pero no me alcanza el dinero”.

Uno de los tantos negocios con sus santamarías arriba, era un mini mercado de la zona, el cual tenía sus clientes con medidas de protección dictadas por la Organización Mundial de la Salud.

Jennifer Guedez, es una de las encargadas del local, afirmó lo siguiente: “La semana pasada, cuando entró la epata de la flexibilización fue excelente para nosotros, lo cual nos ha traído más ganancias, porque desde el inicio de la cuarentena nos tocaba pagar la mitad de la mercancía que se coloca en los anaqueles, muchas veces tenemos que poner de nuestro bolsillo para cancelar los artículos que nos traen”.

Tanto el bulevar como la avenida Bolívar en las últimas semanas se encontraban desolados como un 1° de enero, sin embargo con la flexibilización anterior, se evidenció como los ciudadanos salían un poco más, pero cumpliendo con las medidas de prevención necesarias.

Por su parte, Guedez resaltó que esta nueva semana de flexibilización que se viene es beneficioso, “con esto vamos a poder trabajar con más calma, porque muchas más personas saldrán a la calle, aunque serán de más cuidado el ingreso de compradores y se exigirá el uso obligatorio del tapabocas”.

Asimismo, Ángela Sosa, es administradora de un negocio en la misma zona, dijo: “Lo que más se mueve es la comida, aunque siempre los clientes, en este caso las mujeres una que otra se lleva sus cosméticos”. Sin embargo la venta de productos de higiene también tiene su salida diaria.

Los mayoristas tienen las esperanzas puestas de incrementar sus ventas y generar ingresos, con el segundo plan de apertura en este caso, con el tema de los Centros Comerciales, en medio de esta pandemia que presenta Venezuela.

CARLA CASSIANI | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO