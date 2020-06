Protestan contra gestión de Jair Bolsonaro en Brasilia

La capital de Brasil, Brasilia, fue escenario este sábado de al menos dos protestas en las que participaron más de un centenar de personas para expresar su descontento hacia la gestión del presidente del país, Jair Bolsonaro.

Uno de los actos inició en el estacionamiento de la Fundación Nacional de las Artes (Funarte), institución vinculada al Ministerio de Cultura), para luego dirigirse en caravana hacia la Explanada de los Ministerios.

Una segunda concentración partió desde la Terminal Rodoviário en la capital federal hasta la Plaza de los Tres Poderes.

Organizada por los frentes Brasil Popular y Pueblo sin Miedo, entre los manifestantes se advertían mensajes en defensa de la democracia y contra el racismo. Ambos frentes definieron el 13 de junio como el «Día Nacional de la Lucha contra Bolsonaro».

“Este hombre no puede administrar Brasil, ni política ni humanamente. Alguien que no puede ponerse en el lugar del otro y piensa que las muertes son un hecho natural no puede ser presidente», criticó la presidenta nacional del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, quien participó en el acto.

Por otra parte, el Gobierno brasileño decidió excluir del informe anual sobre violaciones a los derechos humanos los datos de violencia policial, según informan medios de prensa nacionales.

Esta omisión generó acusaciones por parte del presidente del Foro Brasileño de Seguridad Pública, Renato Sérgio de Lima, quien denunció el encubrimiento de las estadísticas en medio de la indignación mundial por la injusticia racial y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.

Los presuntos incidentes de abuso policial se recopilan de una línea directa en Brasil, y los datos se incluyen previamente en un informe amplio compilado por el Gobierno federal. Pero a diferencia de 2017 o 2018, la información estuvo ausente en la edición de 2019, el primer año del mandato de Bolsonaro.

