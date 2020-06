En menos de 72 horas delincuentes arrojaron dos cadáveres en Valle Verde

Delincuentes aún por identificar han utilizado el sector Valle Verde de Rosario de Paya, en la parroquia Pedro Arévalo Aponte del municipio Mariño como un sitio de liberación de cadáveres, y es que en menos de 72 horas son dos los cuerpos que han sido localizados por vecinos de la zona.

Loading...

La primera víctima se trata de una mujer, quien aún no ha sido identificada, y la cual fue localizada por habitantes de la zona, quienes se disponían a salir a trabajar cuando se percataron de la presencia de la ciudadana tirada en el suelo en medio de la calle.

Ante el hallazgo decidieron llamar a las autoridades competentes para que se encargaran del levantamiento del cadáver e iniciaran las investigaciones correspondientes, ya que es inusual que estás situaciones ocurran en la mencionada localidad.

Según informaron los vecinos, la víctima no residía en el sector, ya que no era conocida por ellos y además no escucharon nada extraño durante la noche, por lo que se presume que utilizaron el lugar como sitio de liberación.

Además se conoció de manera extraoficial, que en el lugar de los hechos y cerca del cuerpo de la ciudadana se localizaron unas piedras, la cual los sabuesos investigarán si fueron utilizadas para golpear a la mujer, ya que presuntamente la causa de la muerte fue un fuerte golpe con un objeto contundente en el área de la cabeza, pero se espera los resultados de la autopsia para determinar con exactitud qué le ocasionó la muerte.

Asimismo se detalló que en el área se observaron las marcas de un vehículo, razón por la cual se presume que en varias oportunidades le hayan pasado las ruedas por encima, pero los vecinos no escucharon gritos ni ruido, se sospecha que eso ocurrió posteriormente de su muerte.

Al lugar del suceso acudió una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quienes se encargaron del levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado a la Morgue de Caña de Azúcar donde se le realizará la autopsia de ley y así poder determinar exactamente la causa de muerte.

El otro caso se trata del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre la mañana de este viernes en la misma localidad de Valle Verde, pero en esta oportunidad la víctima tenía heridas por arma de fuego.

De la misma manera que fue hallada la mujer, transeúntes de la zona encontraron el cuerpo del hombre tirado en plena vía pública.

El ciudadano quedó identificado como Arnaldo José Guzmán, quien al igual que la mujer no residía en el sector, ya que los vecinos de la zona no lo conocen y señalaron que era la primera vez que lo veían, por esa razón se presume que fue un sitio de liberación.

Autoridades se encuentran tras las averiguaciones de ambos casos para determinar si los mismos mantienen alguna relación o simplemente son hechos aislados, y además poder precisar si son los mismos delincuentes quienes cometieron los crímenes que causaron conmoción y alerta en los vecinos de Valle Verde en Rosario de Paya.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

foto | RAFAEL SALGUERO