Usuarios indicaron que las colas han disminuido en las estaciones de servicio

Durante la segunda semana de la implementación del nuevo plan de distribución de la gasolina anunciado por el Ejecutivo nacional, los usuarios indicaron que comenzaron a notar una disminución de las colas en algunas de las estaciones de servicio.

Al respecto, José Silva, quien se encontraba en una estación de servicio ubicada en la zona de Río Blanco, aseguró que ya no hacía falta permanecer durante largas horas en la cola, “llevo 30 minutos en la bomba, duré sólo 15 minutos esperando para entrar y ahora estoy cancelando el combustible”.

Destacó que el funcionamiento ha ido mejorando y ya no hace falta pernoctar en las estaciones de servicio, “existe organización y eso ayuda a que el proceso sea rápido y fluya, hasta los momentos y luego de haber creado este plan no he permanecido en una cola”.

De igual forma, José Cabeza resaltó que ya ha abastecido su vehículo en dos oportunidades y el proceso ha sido rápido, “equipé el día jueves que era que me tocaba y ahora lo estoy haciendo otra vez, gracias a Dios no he tenido que dormir en una cola, además gracias al apoyo de los funcionarios militares y policiales se ha mantenido el orden y se hace más rápido el proceso”.

Asimismo, indicó que las estaciones de servicio tienen diversas modalidades de pago lo que hace que el proceso se agilice, “primero se cancela y luego uno pasa con el vehículo”. Por su parte, Daniel Vásquez precisó que aunque las colas están largas las mismas avanzan de forma rápida, “llegue a las 5:00 de la mañana a la cola y ya estoy cancelando para irme, existe fluidez”.

Finalmente, se conoció que algunas estaciones de servicio ha implementado un sistema en el cual los usuarios realizan una cola para cancelar el combustible y posteriormente de forma ordenada van pasando los vehículos para surtir de combustible”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo