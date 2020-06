Pau Gasol pide “un cambio real” ante la discriminación racial en EEUU

El jugador español de baloncesto Pau Gasol, dos veces campeón de la NBA estadounidense con Los Ángeles Lakers, consideró que es “necesario” que haya “un cambio real en cuanto a la discriminación racial” en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, ciudadano afroamericano que fue inmovilizado y asfixiado por un policía que le colocó una rodilla sobre el cuello durante más de ocho minutos.

Loading...

“Creo que (las protestas) son algo necesario para que haya un cambio real en cuanto a la discriminación racial que existe en el país, tiene que haber hechos disruptivos que llamen al cambio, a la reforma, a la conversación, a no evitar cosas tan difíciles como este tema”, opinó Gasol durante la presentación por videoconferencia de la ‘Pau Gasol Virtual Academy by Santander’.

El pívot español, que fue preguntado durante este acto por las protestas que se han producido en Estados Unidos y en otros países del mundo tras la muerte de Floyd con apoyo de jugadores de la NBA, dijo que “siempre que se haga de forma pacífica” los deportistas tienen “el potencial de mover masas y afectar a la juventud” contra causas “importantes” como la lucha contra el racismo, que aseguró que “sin duda” comparte.

“Me parece muy bien y que siga así hasta que las cosas cambien y mejoren de forma permanente, porque la situación no puede continuar así. No podemos vivir y presenciar escenas como las que hemos vivido no sólo en el país, sino en todo el mundo”, añadió Pau Gasol.

EFE