Los habitantes del sector Tiquire Flores del municipio José Rafael Revenga, denunciaron estar pasando las de Caín, con el mal funcionamiento de los servicios públicos, indicaron no saber a qué órgano acudir para que sus peticiones sean resueltas.

Y es que según los habitantes de esta jurisdicción del eje Este del estado Aragua, los problemas principales con los que deben lidiar diariamente son la falta del suministro de agua potable y el inexistente servicio de telefonía e Internet, no sólo por parte de la empresa del Estado Cantv, sino de las industrias privadas.

En este sentido, la señora Rosa Marino comentó que la dificultad como el bombeo de agua se está presentando desde hace poco más de un mes, cuando presuntamente se registró una fuga en uno de los tubos matrices de la comunidad, lo que causó la suspensión del servicio.

“Tenemos esa fuga en la parte de abajo que nadie ha venido a solucionarla, es un problema grave, ya que a consecuencia de la falta del vital líquido, la prevención del Coronavirus queda a un lado. Nos piden que nos lavemos las manos y mantengamos todos limpio, pero cómo podemos hacer eso si no tenemos agua, es algo un poco ilógico que nos pidan cosas que nosotros mismos no podamos hacer”, dijo Marino.

El señor Esteban Graterol dijo, “vivimos comprando agua de botellones, porque los cisternas es muy difícil que nos llenen los tanques que tenemos en los apartamentos y tomas de agua cercanas no hay. Es insostenible que en medio de una pandemia en ocasiones debamos caminar hasta La Victoria para poder llenar nuestros envases”.

or su parte, la joven Bárbara Ortega aseveró que esta no sería la única calamidad por la que pasan en esta popular zona, pues desde hace aproximadamente 15 días no hay señal de ningún tipo, lo que los mantiene incomunicados.

“Tenemos más de quince días sin Internet, por lo que le hacemos un llamado a las autoridades a que nos ayuden a solucionar este problema, ya que con la nueva modalidad que tenemos ahorita de estudiar en casa, se nos hace difícil hacerlo con este servicio. Hemos denunciado este inconveniente hasta en las radios y nadie ha podido hacer nada y es de suma importancia porque es una ventana que tenemos de comunicación y además de estudio en medio de la pandemia”, mencionó Ortega.

En resumidas cuentas, los revengueños hacen un llamado a los entes competentes, sin dejar a un lado a las cuadrillas de aseo urbano para que se den una pasadita por la urbanización y verifiquen las penurias que están pasando y de esa forma canalicen soluciones.

DANIEL MELLADO | elsiglo