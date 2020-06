Tras el anuncio del Frente Unido de Transporte del estado Aragua, de un presunto incremento en el pasaje urbano, muchos fueron los ciudadanos del eje Este del estado Aragua que no tardaron en expresar su malestar, ante la situación que atraviesa el país.

Y es que según los pasajeros de esta parte de la entidad aragüeña, un nuevo aumento no estaría lógicamente aplicado, tomando en cuenta el panorama que se vive actualmente, donde el confinamiento ha detenido la producción y las actividades bancarias, lo que complica la adquisición del efectivo.

Con respecto al tema, Carolina Rodríguez habitante del municipio Ribas dijo: “No estoy de acuerdo con que suban el pasaje, ya que estamos viviendo una pandemia mundial, donde lamentablemente todo está paralizado. Entonces, no le encuentro lógica, de que porque haya un aumento en la gasolina tengas que incrementar.

Primero, ellos aumentaron el pasaje desde hace mucho tiempo y desde que comenzó la cuarentena cobran como a ellos les da la gana, porque tenían el dilema de la gasolina. Entonces, es un juego en el que nos tienen a los ciudadanos de a pie, donde estamos juntando dos medios para hacer un bolívar”.

En concordancia con Rodríguez, la señora Carmen González agregó: “No creo que nadie tenga una opinión positiva de un posible alza en la tarifa del pasaje, porque todos estamos viviendo una realidad dura, donde lo poco que tenemos es para comer. No lo veo conveniente, porque además estamos en medio de una pandemia, donde se supone que deberíamos solidarizarnos y no andar buscando beneficios”.

Por su parte, Verónica Fuentes, de Revenga, aseveró que para poder realizar cualquier ajuste, deben dignificar los sueldos de las personas, tomando en cuenta que en la actualidad hay muchos que ni empleos tienen por diferentes razones.

“Realmente, en mi caso el sueldo no me alcanza sino para medio comprar alimentos; de donde pretenden los camioneteros que nosotros saquemos para pagar un pasaje caro, si no efectivo hay en los bancos. Deben esperar que todo se normalice y en conversaciones con las comunidades tomar cartas en el asunto, pero así de buenas a primera son va a funcionar”, puntualizó la afectada.

En resumidas cuentas, los ciudadanos esperan que el ajuste en los pasajes no se finiquite, pues significaría un duro golpe para sus bolsillos, los cuales no reciben un “Cariñito” desde hace bastante tiempo.

