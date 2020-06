Luego del cambio del sistema de 5×10 al 7×7, que permitió hasta el día de hoy que los negocios no prioritarios pudieran abrir sus puertas, tanto los comerciantes como la clientela siguen inmersos en la confusión, sin saber a ciencia cierta el beneficio de una fórmula o de la otra.

En este sentido, Carlos Montiel dijo: “Considero que de cierto modo esta medida de flexibilidad tomada por el Gobierno de los horarios me parece muy rápida, porque creo que han aumentado los casos del Covid-19 los últimos días y la población no está completamente clara en cómo va a actuar ante todo lo que ha generado esta pandemia. Se sabe que algunas personas necesitan trabajar, porque vivimos del día a día y casi nadie tiene capacidad de ahorro en este país, pero también es cierto que el cinco por diez no está tan claro”.

Del mismo modo, John García manifestó: “La medida aplicada del modo cinco por diez, es una buena estrategia, pero no creo que pueda ser una solución a largo plazo, por ejemplo los bancos aquí en el municipio Ribas comenzaron a trabajar con sólo consulta el lunes, pero ya hoy son pocos los que han acatado las directrices. En mi caso, como adulto mayor necesito y con los gremios trabajando cinco días y librando diez, no creo que se pueda solventar mucho”.

Por otra parte, ciudadanos como Yanay Arrieta, aseguran que ven esta medida de trabajo y confinamiento, como una forma de estudiar las situaciones y el comportamiento de los ciudadanos, tomando en cuenta que hasta cierto punto están haciendo su vida relativamente normal.

“Es bien recibido por mí esta flexibilización, ya que estamos intentando una manera de salir o convivir con este Covid-19. Saliendo cinco días y manteniéndonos en casa diez, estaremos contribuyendo, para conocer si las personas tenemos buenos métodos de prevención y cuántos casos se incrementan, todo esto por consiguiente traerá métodos, para ir buscando una vida normal”, puntualizó Arrieta.

Finalmente, los ciudadanos, que a partir de mañana ingresan en siete días de cuarentena, concordaron en la opinión de que en la prevención está el secreto, ya que son muchos los que diariamente deben salir, con o sin cuarentena, en busca no sólo de los alimentos, sino de los ingresos para adquirir los mismos.

DANIEL MELLADO | elsiglo