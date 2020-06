¿Qué ocurre si tomas 3 litros de agua diariamente?

Doctores, especialistas y entrenadores recomiendan siempre beber mucha agua, ya que ofrece grandes beneficios para el organismo, pero ¿qué ocurre si bebes 3 litros diariamente?.

Sarah Smith es una mujer de 42 años quien decidió tomar 3 litros de agua al día durante un mes, ya que estaba siempre cansada, sufría de dolores de cabeza y tenía una mala digestión.

“Mi médico me recomendó tomar una gran jarra de agua en la mañana, otra en la tarde y la última en la noche. Lo estoy haciendo. Al final de mi primer día he ido 5 a 6 veces a orinar, y el color amarillo oscuro de mi orina está más clara. Aprovecho también de exfoliar mi cara todos los días para tratar de sacar las manchas secas que tengo, y me doy cuenta de las toxinas que salen de mi piel”.

Durante estos días Smith notó que su piel cambió, sus manchas en la cara y ojeras disminuyeron. “Me sentí contenta cuando mi cuñada me dijo que mi piel lucía más clara. Tengo mucho trabajo así que compro agua embotellada de medio litro. Parece que mi aliento ha mejorado. No he tenido un dolor de cabeza hace más de una semana, lo cual es inusual para mí, y estoy encantada de que mis entrañas están trabajando mucho mejor”, comentó.

“Las ojeras y las arrugas bajo mis ojos han desaparecido prácticamente, y mi piel se ve más nutrida, tersa y elástica. Mi amigo, que es un terapeuta de belleza, dice que esto se debe a que el agua está ayudando a mis células de la piel se regeneran de manera más eficiente”, explica Smith.

A esto se le puede sumar que perdió un kilo y su cintura disminuyó un centímetro, esto se debe a que al beber agua antes de las comidas la hacía sentir más satisfecha.

Cuarta semana

“Realmente no puedo creer la diferencia. Me veo como una mujer diferente. Las sombras oscuras alrededor de los ojos han desaparecido y las manchas se han ido también. Mi piel está tersa, saludable. La transformación es más que notable”.

Los beneficios

Limpia tu piel: aquellas toxinas que generan inflamaciones y espinillas son echadas de tu organismo.

Estás más atenta: al tomar más agua no te será necesario ingerir café, ya que la fatiga desaparecerá al estar mejor hidratada.

Pierdes peso: antes de comer es recomendable tomar un vaso de agua, esto te ayudará a reducir la sensación de hambre.

Disminuye las arrugas: cuando la piel está deshidratada es más propensa a que le aparezcan arrugas.

Mejora el hígado: ayuda a limpiar la sangre y funciona mucho mejor si el cuerpo recibe más fluidos.

Menos dolores musculares y de articulaciones: Estos dolores aparecen cuando la persona no se hidrata muy bien.

Mejora la memoria: cuando las células del cerebro reciben mucha agua funcionan con mayor rapidez, lo que ayuda a pensar claramente y mejora la concentración.

Ayuda la digestión: al mantener un balance de agua saludable el aparato digestivo mejora su funcionamiento.

Refuerzas el sistema inmunológico: si el cuerpo está bien hidratado sus mecanismos de defensa funcionan mucho mejor.

Incrementa tu buen humor: la falta de agua en el cerebro y en las células puede generar dolores de cabeza, y de por sí mal humor.