Desde la madrugada, a las puertas de las entidades bancarias se aglomeran personas de la tercera edad, a la espera de que las entidades financieras de turno se dignen de abrir sus puertas y atenderlos, en medio de su desesperación por cobrar; algunos aseguran que tienen hasta tres meses sin poder recibir su plata.

La situación con los abuelitos se ve cada vez más compleja, ya que no todos tienen la facilidad de manejar sus finanzas por Internet, o simplemente no tienen tarjetas de débito, o si las tienen, se las bloquean o no pueden cambiar las claves en los cajeros automáticos.

Al respecto, Ramón Liendo, pensionado, destacó: “Tengo esperando la atención desde hace cuatro meses, mi dinero está allí y todavía no han abierto el banco. Me vine bien tempranito, desde el lunes estoy tratando de cobrar, pero este banco como tal, no ha abierto sus puertas, esto me parece una falta de respeto”.

En este sentido, Minerva Sánchez señaló: “En mi caso particular es importante acotar que mi entidad asignada no ha abierto desde el lunes, tenemos 3 días asistiendo. Ayer estaba un papel en la puerta de que estaba ‘en mantenimiento’, nosotros llegamos desde las 5:00 de la mañana aquí, tratando de cobrar”.

Por su parte, Julio Mendoza resaltó: “Tengo 6 meses que no cobro la pensión. Estoy aquí desde las 5:00 de la mañana para tratar de estar en los primeros puestos, pero ahora está la sorpresa de que el banco no ha abierto, vamos a ver qué pasa”.

Sin embargo, no todos los pensionados han tenido tanta mala suerte, pues hay quienes sí han podido acceder a los bancos y hacer los trámites correspondientes.

Tal es el caso de Noelia Rodríguez, quien indicó que, “lógicamente durante los días de cuarentena radical no pude venir al banco, pero no me afectó lo del cobro porque yo con mi tarjeta pude hacer mis compras, sacaba por cajeros, pagaba por puntos de venta, entre otras cosas”.

De igual manera Ángel Gutiérrez aseveró: “Estamos empezando con lo de la actividad bancaria, vamos a ver cómo se maneja esto, en realidad en el cobro de la pensión no me preocupa como tal, lo importante es que den una cantidad de efectivo para poder trasladarse e ir a trabajar”.

Cabe destacar que el cronograma de la actividad bancaria regirá hasta hoy para personas naturales y según el terminal de la cédula, mientras que mañana serán atendidos las personas jurídicas.

JOSÉ CARPIO G | elsiglo