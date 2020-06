Luego de tres días de activación del nuevo esquema de distribución del combustible, se siguen observando largas colas en las estaciones de servicio que dispensan la nafta subsidiada, mientras que las bombas con divisas o petros, cada vez se notan más despejadas.

A pesar de que ha cambiado la dinámica y ha bajado el estrés, muchos choferes y conductores aún no han superado el karma de las colas para poder abastecer de combustible.

En un recorrido por las distintas estaciones de servicios, los usuarios se mostraron inconformes por la manera en que se está manejando la situación en algunas en algunas bombas surtidoras.

Importante destacar que hay bombas que a mitad de mañana no habían sido surtidas por las gandolas de Pdvsa, obligando a los conductores a permanecer aferrados a su cola para no perder el chance.

Al respecto, María Daza aseveró: “En realidad no he podido abastecerme de gasolina, lo he intentado desde el sábado, pero perdí la cola porque no respetaron los números, aquí en esta estación de servicio tenemos la problemática que al parecer hay un surtidor que se dañó”.

Por otra parte, Eiker Osorio destacó: “Estamos estacionados a la espera de que surtan nuevamente la bomba, el día de ayer no pudimos hacerlo porque no alcanzó para la cantidad de vehículos, y las colas seguirán si no llegan con prontitud las gandolas”.

EL SUELDO NO DA PARA LLENAR UN TANQUE

En cuanto al precio del combustible subsidiado, algunas personas destacan que el precio está por encima del sueldo mínimo, acarreando más golpes al presupuesto familiar.

En este sentido, José González señaló que “el precio de la gasolina no está acorde a nuestro salario mínimo, si lo llevamos a divisas, nosotros recibimos 4 dólares mensuales, mi carro se surte de 120 litros, si sacamos la cuenta son 600 mil bolívares, mucho más que el sueldo. Aquí debemos tener por lo menos un salario de 300 dólares para poder resolver la situación; sino cómo se come”.

De esta misma manera, Jhonny González agregó que “no hay de otra, sino pagarla al precio que llegó, es rudo, pero es la orden que hay, no podemos decir si está bien o mal, simplemente, acatar la orden presidencial”.

Por otro lado, Manuel González enfatizó: “No es posible tener ese precio en la gasolina, es algo insensato. Nosotros los trabajadores no ganamos esa cantidad de dinero, hemos llegado al límite de mantener los carros parados y salir única y específicamente para lo necesario, ya no se puede estar ruleteando con los carros como antes”.

JOSÉ CARPIO G | elsiglo