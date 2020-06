El transporte suburbano en el estado Barinas iniciará, a partir de este miércoles 3 de junio, la prestación del servicio como parte de las acciones tomadas para la flexibilización de la cuarentena y la nueva normalidad vigilada.

Loading...

Así lo dio a conocer el gobernador Argenis Chávez, quien detalló que se acordó la reactivación de las rutas con un recorrido máximo de 70 kilómetros, hacia las poblaciones de Torunos, San Silvestre, Santa Inés, Santa Lucía, La Mula y El Pagüey.

Asimismo añadió que se aprobó la movilización de pasajeros hacia los municipios Antonio José de Sucre, Obispos, cruz paredes, Pedraza, Alberto Arvelo Torrealba y Bolívar.

Explicó que los transportistas laborarán bajo la modalidad de 5 x 10, es decir cinco días de trabajo continuo en el horario de 7:00 am a 5:00 pm y 10 días bajo el esquema de martes, jueves y sábado de 6:00 am a 11:00 am.

Resaltó que tanto los usuarios como los conductores deben cumplir con las normas preventivas para evitar la propagación del covid-19, entre ellas el uso del tapaboca y el distanciamiento, por lo que debe dejarse un asiento vacío entre cada pasajero y está prohibido el traslado de personas de pie.

Por otra parte, el mandatario regional supervisó el plan de suministro de combustible 100% subsidiado para el sector transporte, destacando que el proceso se realizó con normalidad y se atendieron a 1.500 transportistas, con la finalidad de garantizar el servicio a la colectividad.

La inspección la llevó a cabo en compañía del comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral, G/D Víctor Rosas Colón y los representantes de las instituciones de transporte.

Con Información ÚN