Gobierno de Trump sanciona a navieras

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra cuatro compañías marítimas internacionales por transportar petróleo venezolano y designó a cuatro embarcaciones involucradas como “propiedad bloqueada”.

Loading...

“El régimen ilegítimo de Maduro ha contado con la ayuda de las compañías marítimas y sus embarcaciones para continuar la explotación de los recursos naturales de Venezuela para su beneficio”, dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin.

Amenazó a las empresas navieras que no cumplan con sus sanciones. “EEUU continuará atacando a quienes apoyan este régimen”, agregó.

Las compañías sancionadas son: Afranav Maritime LTD, con sede en Islas Marshal y propietaria del buque Athens Voyager, de bandera panameña; Seacomber TLD, con sede en Grecia y propietaria del Chios I; Adamant Maritime LTD, con sede en las Islas Marshall y propietaria de Seahero, carguero con bandera de Bahamas y Sanibel Shiptrade LTD, con sede en las Islas Marshall y propietaria del Voyager I.

Estados Unidos advirtió que “ quienes faciliten estas actividades (petroleras) se arriesgan a perder acceso al sistema financiero estadounidense”.

Como resultado de las sanciones notificadas todos los bienes e intereses que sean propiedad de estas compañías que estén en territorio estadounidense o en posesión de personas estadounidenses serán bloqueados.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que “estas sanciones aíslan aún más al régimen de Maduro y son otro paso hacia la obtención de libertad para el pueblo”.