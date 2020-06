Con poca presencia de clientela reiniciaron la jornada las peluquerías y centros de belleza del eje Este de Aragua, así lo manifestaron dueñas y encargadas, quienes aseguraron que el volumen de personas no fue tan grande como esperaban para este inicio de la flexibilización comercial.

Loading...

Y es que según estilistas de las cinco entidades del eje Este del estado Aragua, pese a que si recibieron clientes, no cumplieron la expectativa que tenían. Sin embargo, los que acudieron a sus citas de belleza no dejaron pasar el momento para darse “una manita de gato” y experimentar con el look de temporada.

“Podemos decir que comenzamos con el pie derecho, para estar viviendo una pandemia si vinieron personas. Claro, no como en otras temporadas, pero sí se acercaron, si bien no a realizarse algún trabajo, sí a pedir sus citas, por lo que esperamos que en los próximos días se incrementen las peticiones”, puntualizó Nancy Camacho, encargada de una peluquería en el centro de La Victoria.

Con referencia al mismo tema, Irvys Rivas, también encargada de un centro de belleza dijo: “Para el primer día como muchas peluquerías no tuvimos gran cantidad de clientas, no obstante estuvimos trabajando con todas las medidas de prevención y siguiendo los horarios establecidos. Pienso que las clientas poco a poco se van a ir familiarizando y comenzarán a venir. Ya hoy y mañana estamos casi copadas y es lo importante”.

Del mismo modo, se conoció que las peluquerías de la entidad trataron de mantener los costos de cada uno de sus servicios a fin de no colapsar el bolsillo de los clientes, que lo que están es en búsqueda de un “cariñito”. “Estamos manteniendo algunos precios, otros les realizamos un ajuste por el tema de las alzas de las divisas, pero están siendo bien aceptados”, explicó Rivas.

Entre tanto, los costos de los cortes en su mayoría se rige a como esté el dólar, un caballero puede gastar $2, mientras que el secado de las mujeres dependerá de la extensión del cabello, siendo el mínimo 200 mil bolívares.

“Estamos trabajando desde temprano. Hombres y mujeres han venido, un poco más los caballeros, pero la jornada ha sido relativamente positiva”, expresó Carlos Villasana, peluquero de El Consejo, municipio Revenga.

inalmente, barberos y peluqueras esperan que en los próximos días las personas continúen asistiendo, ya que los precios no han tenido tanta variación porque el dólar se ha mantenido. Aunado a esto, algunos lugares están ofreciendo el servicio de cejas y depilación entre 120 y 200 mil bolívares.

DANIEL MELLADO | elsiglo