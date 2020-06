El municipio José Félix Ribas inició este segundo día de la flexibilización de cuarentena, con entidades bancarias trabajando a media máquina y otras con las puertas cerradas, lo que causó gran malestar en los ciudadanos, quienes acudieron esperanzados de realizar sus trámites financieros que no les permitió realizar el confinamiento.

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), a través de un comunicado informó de un cronograma bancario, de cara a este nuevo plan de una nueva normalidad, donde varias oficinas debían abrir sus puertas con toda la prevención posible y atender a sus clientes.

Sin embargo, el día de ayer martes en la ciudad de La Victoria varios bancos permanecieron con sus puertas cerradas y con personas en las afueras, a la espera de información, ya que no trabajaron varias agencias, dejando a un lado la jornada de inicio donde todas las oficinas prestaron servicios.

Una de las oficinas que no laboró fue el Banco Caroní, allí sus clientes manifestaron su molestia por tal atropello, tal es el caso del señor Óscar Vallés, quien se fue bien temprano y no pudo realizar las gestiones que necesitaba.

“Tenemos horas aquí. Ya van a ser las 9:00 de la mañana y ni el vigilante está, el cajero automático no sirve y no nos contestan los teléfonos, estamos aquí cuidándonos nosotros mismos, porque no hay nadie que nos dé una explicación. Yo soy una persona de la tercera edad, que debe estar en su casa y salgo porque necesito venir al banco y para nada porque están cerrados“, explicó Vallés.

La señora Elizabeth Padrino agregó, “necesitamos que nos resuelvan, porque prácticamente desde enero muchos no cobramos la pensión y exigimos que por lo menos arreglen el cajero, para desbloquear nuestras tarjetas y poder hacer nuestras cosas. Esto es un abuso, venimos madrugando para nada realmente, porque ni un papel nos dejan con información de que no van a laborar, ¡qué irresponsabilidad!”.

El mismo panorama se vivió en el Banco Bicentenario, allí en su mayoría adultos mayores aseveraron estar decepcionados de lo que se vivió el día de ayer, donde según sólo el vigilante les dio explicaciones, dejando a un lado las orientaciones del Ejecutivo nacional de abrir las agencias.

“Tengo ya tres meses aproximadamente sin poder tocar mi dinero. Es una falta de respeto, además por parte de las autoridades todo lo que está pasando, porque si no hay dinero deben buscar una forma para que nosotros podamos cobrar, por ejemplo en mi caso que no tengo tarjeta”, mencionó María del Campo.

Seguidamente, la adulta mayor enfatizó que tanto ella como muchos abuelos necesitan por lo menos un código para realizar transferencias o pagos móviles. “Yo no quiero dinero, necesito es transferir por lo menos. Yo le hago un llamado al Presidente y al Gobernador para que se ingenien una forma para que nosotros los que carecemos de plástico, podamos realizar gestiones y compras”, puntualizó la señora María del Campo.

Por otro lado, los ciudadanos quienes se encontraban en las instituciones financieras que sí abrieron sus puertas, informaron que sólo estaban trabajando con atención al cliente, pues para el momento el dinero en efectivo no había llegado.

“Hasta el momento estamos en la cola, nosotros mismos estamos tomando las medidas de prevención, al entrar nos ponen el gel, con muy buena disposición, entre tanto esperamos ser atendidos por las promotoras, me parece que se está llevando bien en este banco. No obstante, me parece que la debilidad está en que ni los cajeros automáticos tienen dinero y eso es una de las cosas que buscamos los ciudadanos mayormente. Esperemos pronto se normalice todo”, enfatizó Mirelys Rivas.

En resumidas cuentas, los ciudadanos aunque con mucha molestia esperan que para el próximo día que les toque ir las oficinas bancarias, el problema se solucione, para que de esa forma realizar todas sus diligencias sin mayores contratiempos.

DANIEL MELLADO | elsiglo