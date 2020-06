Sin contratiempos funcionó nuevo esquema de distribución en Ribas

La mañana de este lunes 1° de junio, conforme estaba previsto por el Ejecutivo Nacional, en el municipio José Félix Ribas iniciaron las jornadas de las nuevas políticas de combustible, con un nuevo esquema de precio para la distribución y venta de la misma.

Y es que desde bien temprano los conductores siguiendo el terminal de la placa de sus vehículos, comenzaron a estacionarse en la afueras de las 6 estaciones de servicio de la entidad, en aras de poder surtir sus tanques de gasolina.

En este sentido, los ciudadanos organizados en las colas, aseveraron ver con buen ojo, como estaba transcurriendo los operativos en las bombas de la localidad, pues no sólo se estaban recibiendo pagos a través de efectivo, sino también con biopago o cualquier moneda electrónica, esto luego de pasar algunas penurias para surtir sus vehículos semanas atrás.

Juan Díaz, conductor ribense, expresó tener hasta el día de ayer cinco semanas realizando colas, sin poder llenar. “Hoy es que finalmente he podido llenar el tanque de mi carro, después de varios días. Yo voy a pagar con efectivo los cinco bolívares que están exigiendo. Ojalá todo fluya con normalidad”.

José Gregorio García dijo, “me parece bien lo que se está haciendo, por lo menos no hay ese rebullicio que había anteriormente y del costo estamos medio dudosos, pero he escuchado que son cinco mil bolívares por litro y me parece bien”.

Asimismo, García aseveró que las diferentes fuerzas de seguridad y autoridades municipales, estuvieron acompañando y organizando las colas de vehículos, para un mejor desenvolvimiento. “Los funcionarios se han portado muy bien y han ayudado a la ciudadanía, que es lo importante”.

Por su parte, la señora Anailú Briceño agregó, “estoy desde las 6:00 de la mañana de este lunes y la verdad la atención ha sido buena, al igual que la seguridad. Por lo que veo el día está avanzando bastante bien, tomando en cuenta que otros días hacía cola y no podía surtir. Entonces esperemos que todo transcurra en el mejor de los términos y que poco a poco todo vaya regularizándose”.

Sin embargo, durante el recorrido las personas en las colas comentaron que sólo estaban llenando treinta litros, lo que consideraban irregular, luego de escuchar la alocución de los entes, donde se podían llenar hasta 120 litros por vehículo.

Del mismo, modo las estaciones de servicio estuvieron organizadas, dejando sólo una para que los motorizados echaran gasolina de una manera más organizada y rápida.

MUNICIPALIDAD PRESENTE EN LA JORNADA

Ahora bien, durante los operativos en las estaciones de servicio estuvieron presentes tanto la alcaldesa del municipio Ribas, Sumiré Ferrara, como su equipo de gobierno, para de esa forma brindar el acompañamiento a todos los conductores de la entidad.

“Nos encontramos en una de las estaciones de servicio del municipio Ribas, en completa normalidad. En primer lugar, reconocer la labor que ha venido desempeñando nuestro presidente Nicolás Maduro, una vez más, entre vencer o morir necesario es vencer, con esta nueva política económica de hidrocarburo para nuestro país. Entonces felicitamos y apoyamos estas gestiones que garanticen el bienestar y el crecimiento de la patria de Bolívar”, dijo la alcaldesa.

También enfatizó el buen funcionamiento de las estaciones de servicio de la jurisdicción. “Vemos como las 6 gasolineras han funcionado sin contratiempo para nuestro pueblo, porque juntas y juntos todo es posible”, finalizó.

DANIEL MELLADO | elsiglo