La viuda del cantante y empresario Alberto Kauam compartió con sus seguidores a través de las redes sociales que el bebé que esperaba, nació este sádado.

Loading...

“No hay palabras; tan sólo GRACIAS D’S MIO por el 30 de Mayo más hermoso y conmovedor de mi vida ! Bienvenido mi amor #babykauamstambouli Eres inmensamente mágico! Me acompañaste con mi dolor de la manera más noble y sublime, en medio de éste torbellino de emociones y sentimientos duros y encontrados, me diste mi tiempo, esperaste sin presionar y me demostraste lo grande que es tu corazón como lo era el de tu papá.

Tu papi desde donde esté, estuvo a nuestro lado cuidándonos a cada instante no puedo explicártelo, es indescriptible la fuerza y la paz que me ayudó a sentir, a través de la presencia de D’S que siempre estuvo ahí, entonces todo estuvo bajo control ; estamos muy orgullosos de ti nuestro bebé amado y si, eres igualito a él”, escribió en la leyenda de un carrusel de dos fotos en las que aparece junto a su primogénito.

“El regalo más inexplicable e inmenso que D’S nos dió, ahora he comprendido la vida en un instante y me has dado serenidad, aunque no puedo ni podré borrar ni olvidar jamás el vacío inmenso en mi que ha dejado tu papito mi eterno amor! Gracias D’S mío y gracias amor de mi vida, mi Alberto, por dejarme ésta bendición qué B’H crecerá amándote cada día más y te conocerá a través de mi, de cada uno de nuestros recuerdos vivos y llenos del más profundo amor. Siempre seremos uno los tres”, agregó Stambouli.

A finales de la tarde de este domingo, la imagen sumaba más de 37 mil likes y centenares de comentarios y palabras de felicitación y apoyo para la artista.

Información EU