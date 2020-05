Radicalizan medidas preventivas del covid-19 en la Guajira venezolana

El gobernador del Estado Zulia, Omar Prieto Fernández, anunció la radicalización de las medidas de prevención y contención del covid-19 en la entidad, tras el anuncio hecho por el Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez quien expresó la aparición de 20 nuevos casos de coronavirus producto del foco presentado en el mercado “Las Pulgas” de Maracaibo.

Afirmó que arreciarán los controles de movilidad y circulación en los 3 municipios fronterizos; Guajira, Mara y Jesús María Semprúm, donde se decretó toque de queda para evitar la propagación de los casos.

Advirtió que en el resto del estado, solo se permitirá la movilidad de personas estrictamente para la compra de alimentos, medicinas y traslado a centros de salud.

Asimismo, aseveró que queda totalmente suspendido el paso de cualquier producto en la zona fronteriza de la Guajira debido a que las autoridades colombianas no han tomado ningún tipo de medida sanitaria que contenga la propagación del covid-19.

Recalcó que se iniciará un proceso de desinfección en todos los mercados del municipio Maracaibo, entre ellos; Santa Rosalía, Corito, La Curva de Molina, Los Plataneros, Periférico de la Limpia, Las Playitas, Altos de Jalisco y agregó que a partir de este sábado se efectuará un despliegue cívico-militar en el mercado de Los Filuos en el municipio Guajira para tomar el control de este espacio, porque se presume que exista un foco de contaminación en el lugar y de esta forma tomar el control a fin de erradicar el virus.

En este orden, Prieto Fernández dijo que hasta que la Secretaría de Salud con la dirección de epidemiología no determine la cantidad de personas contagiadas en el mercado «Las Pulgas» y se tenga conocimiento certero que no existe vestigio de algún foco no volverá a funcionar este espacio comercial, posteriormente a este proceso se llevará a cabo su reapertura de forma supervisada y bajo todos los controles sanitarios.

En torno al resto de los mercados populares, el Gobernador explicó que se tomará el control de los mismos por parte de las autoridades policiales y militares a través de un esquema de funcionamiento que permitirá que no se propague algún brote de covid-19 como sucedió en el mercado «La Pulgas».

Igualmente exhortó a la colectividad zuliana a resguardar su salud y cumplir con todas las normas de seguridad especialmente el uso de tapa bocas al momento de salir de sus viviendas, y solo salir a la calle en caso de extrema necesidad hasta que se controle por completo el foco que se generó en el casco central de la capital del estado.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por el mandatario regional luego de una reunión con los Generales Ovidio Delgado, Comandante de la REDI-OCCIDENTE, Ríos Urbano, Comandante de la ZODI-ZULIA, Bladumir Lugo Armas de la GNB, el alcalde de Mara Luis Caldera, la alcaldesa de la Guajira Indira Fernández y el Secretario de Gobierno, Lisandro Cabello con quienes afinó todas las acciones que brindarán protección al pueblo zuliano.

