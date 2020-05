Sin agua y con pésimos servicios viven vecinos del sector 2 de Las Mercedes

Los habitantes del sector 2 de la urbanización Las Mercedes en La Victoria, municipio Ribas, denunciaron estar pasando calamidades con respecto al servicio de agua potable, indicaron que deben caminar largos tramos, dejando a un lado la cuarentena y el llamado a quedarse en casa, para poder conseguir el vital líquido.

En este sentido, desde una de las tomas ubicada en una edificación en construcción en las adyacencias de la avenida Francisco de Miranda, los afectados informaron que están sin el servicio de agua por tuberías desde hace por lo menos una semana, cuando al parecer se dañó parte de los aparatos que funcionan para suministrar el agua a este popular urbanismo.

Señalaron que hasta el momento no tienen una información oficial de lo que está pasando, ya que las autoridades lo único que dan son excusas ante sus múltiples denuncias y llamados de atención.

El señor Jesús Salazar mencionó tener una semana yendo constantemente a buscar agua, manifestó sentirse exhausto, ya que debe hacer más de un viaje, para por lo menos poder realizar los quehaceres del hogar.

“Esto es realmente inaceptable lo que estamos pasando y más en medio de una pandemia mundial, donde no sabemos quién está contaminado, vivimos constantemente exponiéndonos y nadie hace nada, sólo nos dicen que nos quedemos en casa, pero cómo”, puntualizó el afectado.

Asimismo expresó que este no es el único inconveniente que atraviesa esta comunidad, pues la ausencia del gas también los tiene pasando las de Caín, ya que deben cocinar a leña y esto también es perjudicial para su salud. Esto sin dejar a un lado que no contamos con el servicio de Cantv desde hace mucho tiempo. “Hemos ido a las oficinas de la telefónica y cuando no nos mienten, está cerrado, ya no sabemos a quién acudir”, dijo.

Por su parte, David Villegas, del Comité de Tierras dijo, “todo tiene una explicación, lo que pasa con el sistema del agua es que se quemó el tablero, por tanto en coordinación con Hidrocentro, todos los vecinos vamos a pedir un presupuesto para buscar la solución a este problema”.

Del mismo modo, comentó que con respecto al gas, se están haciendo todos los enlaces y censos para la próxima semana los cilindros sean llenados. “Son muchas bombonas, pero trataremos de atender por lo menos 200 bombonas pequeñas, medianas y grandes. Debemos ir solucionando la situación, pero con paciencia”, enfatizó.

Finalmente, los vecinos de esta comunidad de la entidad ribense esperan que en los próximos días sean solucionadas estas dificultades, a fin de llevar un nivel de vida digno y acatar a la perfección la cuarentena social por el Covid-19.

DANIEL MELLADO | elsiglo