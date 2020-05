Para garantizar la venta de sus productos fresco y al mejor precio, algunos comerciantes de Cagua, municipio Sucre, ofrecen a sus clientes combos de aliños para el aderezo de las comidas.

Loading...

Emilio Piña trabaja en un puesto de verduras y al ser consultado sobre las estrategias de ventas para salir de la mercancía nos comentó que los combos de aliños han resultado una excelente opción como vendedora y para que los consumidores rindan el presupuesto.

“Las frutas y verduras deben venderse lo más frescas que se puedan para que no pierdan sus propiedades y con la inestabilidad de los precios hay que buscar la manera de ofertar, es por ello, que le ofrecemos a los compradores los combos de aliños, la cantidad necesaria para darle sabor a por lo menos a 4 comidas durante la semana”.

Tenemos varios tipos de combos – dijo la vendedora -, el primero tomate, cebolla, cilantro y cebollín, también tenemos papá, zanahoria, cebolla y el de ají dulce, pimentón, cebollín y cilantro todos a 150 mil bolívares la bolsita que ha resultado para nuestros clientes.

Mencionó que otros de los productos que más se venden son los plátanos un kilo por 98 mil y dos kilos por 190 mil. “En estos tiempos de crisis hay que ingeniárselas para vender con calidad a bajos precios, para no perder la clientela.

Por su parte Nelly Alvarado dijo “Para hacer las compras hoy he recorrido varios comercios para comparar precios y los combos de comida, frutas, verduras y carnes es lo que me ha resultado, siempre con la esperanza que las cosas mejoren. En mi caso siempre vengo a comprar los aliños para la comida porque me resulta más barato y me alcanza para varias comidas de la semana”.

Irios Méndez| elsiglo